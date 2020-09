Offerte del giorno Amazon: notebook LG Gram 15Z90N in sconto di quasi 300€!

Dopo la giornata di ieri dedicata per lo più alle telecamere di sorveglianza Ezviz, con sconti che hanno superato – in alcuni casi, anche il 30% del prezzo originale, oggi Amazon resta ben saldo sul tema della tecnologia, proponendoci alcune offerte tech davvero imperdibili, e la cui punta di diamante è rappresentata da uno sconto a dir poco straordinario! La scena, infatti, è tutta dell’ottimo notebook LG Gram 15Z90N da 15″, arrivato sul mercato all’inizio di quest’anno, e tra i prodotti di punta dell’offerta di portatili LG, oggi in sconto in un’offerta più che degna degli imminenti Amazon Prime Days: appena 1.299,99€, in virtù degli originali 1.599,00€, con uno sconto applicato di ben 299,01€!

Caratterizzato da un peso esiguo, LG Gram 15Z90N è un notebook dal peso di appena 1,12 kg, risultato che Lenovo è riuscita ad ottenere grazie all’utilizzo di materiali innovativi nella costruzione dello chassis: lega di magnesio e NanoCarbon, così da offrire una struttura solida e leggera. Animato da un potente processore Intel Core i7-1065G7 di decima generazione con una frequenza di clock base pari a 1,30GHz in grado di spingersi sino a 3,90GHz in modalità Boost, LG Gram 15Z90N offre anche ben 8GB di RAM DDR4-3200, nonché una archiviazione dati tramite un velocissimo SSD NVMe da 512GB.

Munito di un display da 15,6” a risoluzione FullHD realizzato con tecnologia IPS, assicura una riproduzione dei colori fedele alla realtà e ampi angoli di visione proponendosi quindi come un ottimo notebook da lavoro ma anche eccezionale nell’intrattenimento e nella visione di contenuti digitali. Leggero e potente, LG Gram 15Z90N è l’ideale per chi ha necessità di lavoro in mobilità, potendo contare su di una batteria integrata da 80WH, capace di garantire un’autonomia fino a 18,5 ore!

Insomma, stiamo parlando di un notebook davvero eccezionale che, grazie a questo sconto di quasi 300€, si rende certamente più accessibile e interessante di quanto già non sia, specie considerando l’innovativa scelta dei materiali di costruzione. Ovviamente, il notebook LG Gram 15Z90N non è l’unico prodotto in sconto oggi, ed anzi sono diverse le offerte Amazon per questa fine di settembre, motivo per cui – oltre alla nostra attenta selezione di prodotti in sconto – vi suggeriamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso!

