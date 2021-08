Offerte del giorno Amazon: oltre 100€ di sconto su questo Mini PC con Ryzen 7

Dopo aver archiviato la giornata di ieri, siamo di nuovo qui a proporvi le varie offerte del giorno di Amazon che, nonostante il periodo estivo, sembra continui a proporre una serie di scontistiche degne di nota su tantissime categorie di prodotti.

Tra i vari prodotti in offerta, quello che non passa inosservato è l’ottimo mini computer Minis Forum UM700, venduto adesso al suo nuovo prezzo di 594,99€ anziché di 699,99€, a seguito di uno sconto del 15% che vi farà risparmiare ben 105,00€ sull’acquisto.

All’interno di questo mini computer, dal design semplice e modulare, troviamo un processore AMD Ryzen 7 3750H, una CPU mobile quad core con un clock di base di 2,3GHz e una frequenza massima di 4,0GHz, a cui si aggiungono una RAM da 16 GB e un SSD da 512GB per l’archiviazione dei vostri dati. Le prestazioni grafiche del mini pc sono affidate all’ottima scheda Radeon RX Vega 10, operante a 1400MHz, che vi garantirà un’esperienza più fluida e piacevole nell’esecuzione dei vari applicativi. Oltre a ciò, la scheda madre include due slot che consentono di montare fino a 32GB di RAM DDR4. C’è anche uno slot per SSD M.2 e un cavo SATA III al quale potrete collegare un’unità di storage da 2,5 pollici.

La grande ventola di Minis Forum UM700 garantisce un’ottima dissipazione del calore, funzionando silenziosamente a bassa velocità, con un’emissione del rumore inferiore a 30 dB. Dotato di scheda di rete Gigabit Intel i WiFi 5 e WIFI M.2 2230, questo piccolo gioiello dell’informatica vi garantirà una connessione veloce e stabile. Il Mini-PC UM700 è preinstallato e fornito con una licenza Windows 10 Pro. Ovviamente, supporta anche l’installazione di più sistemi, permettendovi così di scegliere quello più comodo per il vostro utilizzo quotidiano.

