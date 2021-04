Offerte del giorno Amazon: oltre 100€ di sconto sull’aspirapolvere robot Roomba 671!

Il mese di aprile di avvia verso la chiusura, con quella che sarà la sua ultima settimana prima di lasciar spazio a maggio e (si spera) a giornate più soleggiate e da poter passare all’aperto. Certo, è stato un mese strano, tanto dal punto di vista meteorologico quanto da quello delle offerte, con un generale svuotamento dei portali per ciò che riguarda sconti e promozioni eppure, nonostante tutto, portali come Amazon sembrano non voler mollare la presa, riuscendo sempre e comunque ad offrirci un buon motivo per dare un’occhiata alle proposte del giorno.

Del resto, al netto di un effettivo calo nel volume delle offerte, Amazon ha comunque saputo catturare la nostra attenzione con alcuni ribassi davvero niente male, come è stato il caso della smart TV da 65″ Sony KD65X7055PBAEP, scontata di ben 300€, o per la scopa elettrica Hoover SB 01 che è addirittura arrivata all’imperdibile prezzo di appena 49,90€!

Insomma, poche offerte ma buone, a cui oggi si va ad aggiungere anche la disponibilità a prezzo ridotto dell’ottimo aspirapolvere robot iRobot Roomba 671 che, partendo dal prezzo di 313,43€, è oggi disponibile a soli 199,99€, con uno sconto applicato di oltre 100€!

Affidabile e potente, Roomba 671 è uno dei modelli più noti della scuderia Roomba, trattandosi di un aspirapolvere robot di fascia media e, per questo, decisamente più accessibile rispetto alle soluzioni più costose che, spesso, possono anche superare i 600 euro. Al netto di questo non stiamo certo parlando di un modello inefficiente, ed anzi con il suo costo contenuto, iRobot Roomba 671 si dimostra una scelta eccellente, specie qualora non aveste un ambiente domestico particolarmente grande. Leggi anche: Leggi anche: I migliori robot aspirapolvere, economici e premium Dotato di alcune delle migliori tecnologie della casa madre, iRobot Roomba 671 garantisce risultati eccellenti grazie al suo sistema di navigazione iAdapt che, utilizzando una serie di sensori intelligenti, permette al robot di adattare i propri movimenti in base alla conformazione degli spazi domestici ed agli eventuali ostacoli presrnti sul suo cammino, adattando il percorso di conseguenza. Percorso che Roomba 671, per altro, non pianificherà mai in modo randomico, vista anche la presenza dei sensori Dirt Detect che, individuando le aree più sporche della casa, concentrano su di esse il lavoro di pulizia, affrontando senza problemi qualsiasi tipo di superficie, tappeti compresi!

Con Roomba 671, insomma, vi porterete a casa un prezioso alleato per le vostre pulizie domestiche e, complice l’ottimo sconto di oltre 100€, potrete acquistare questo eccellente dispositivo a meno di 200€, ovvero il prezzo a cui – di solito – si paga prodotti simili di marchi molto meno avanzati tecnologicamente, ed anche meno blasonati. Ovviamente, Roomba 671 è comunque solo uno dei prodotti in offerta oggi, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di spulciare la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno, così che possiate rintracciare tutte le offerte a disposizione. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

