Offerte del giorno Amazon: oltre 340€ di sconto sul robot aspirapolvere Roomba i7!

Una nuova settimana del mese di marzo è tra noi e, con essa, oltre alla tradizionale Festa della donna, arrivano anche le nuove offerte di Amazon e degli altri portali, in quello che è forse l’inizio di una generale “corsa alle offerte” in vista di quello che sarà il prossimo periodo dedicato alle feste che, partendo proprio da oggi, Giornata Internazionale della donna, ci porterà poi alla Festa del papà il prossimo venerdì, ovvero il 19 marzo, e poi direttamente a Pasqua che, come saprete, si terrà quest’anno il 4 di aprile.

Insomma, di occasioni per festeggiare ce ne sono a iosa e, proprio per questo, molti portali si stanno preparando al meglio, offrendo ai propri utenti tantissime occasioni di acquisto a prezzi stracciati, con offerte che riguardano non solo i prodotti più comuni, ma anche molte promozioni su articoli tech di altissimo livello e, spesso, persino sui top di gamma dei rispettivi settori merceologici.

Per ciò che concerne la proposta odierna di Amazon, in tal senso non c’è davvero miglior esempio della promozione che il portale sta dedicando allo straordinario robot aspirapolvere iRobot Roomba i7, ovvero quello che è uno dei migliori modelli attualmente disponibili sul mercato, probabilmente battuto solo dal suo stesso fratello maggiore, ovvero l’eccezionale Roomba i7+ e dal modello S9+, la cui fondamentale differenza sta nel sistema di svuotamento automatico del vano rifiuti.

Generalmente venduto alla bellezza di 899,00€, Roomba i7 è oggi in sconto a “soli” 554,99€! Un prezz davvero eccezionale, che comporta uno sconto di oltre 340 euro, su quello che è ancora uno dei top di gamma del suo mercato di riferimento. Certo, comprendiamo che sia un prezzo ancora molto alto per molti, tuttavia va tenuto conto che con Roomba i7 vi porterete a casa un aspirapolvere robot di assoluto pregio, dotato dell’eccezionale tecnologia di navigazione vSLAM, grazie alla quale questo portentoso robot è in grado di raccogliere ed analizzare la bellezza di circa 230.000 dati ogni secondo, mappando così in modo certosino la superficie di casa, ed evitando non solo urti e danni accidentali, ma effettuando così una pulizia precisa e puntuale di ogni superficie calpestabile

Munito, inoltre, di sensori Dirt Detect, Roomba i7 riconosce le zone a più altra concentrazione di sporco e polvere, concentrandosi su di esse per una pulizia impeccabile e perfetta e, grazie all’app iRobot Home ed alla compatibilità con Google Assistant e Alexa, vi permetterà una pianificazione delle pulizie senza muovere neanche un dito, mettendo a vostra disposizione persino dei suggerimenti stagionali per delle pulizie impeccabili!

Insomma, un prodotto di qualità davvero elevata che, in sconto di ben 334 euro, vi permetterà di portarvi a casa la migliore tecnologia sul mercato, giusto in tempo per le ormai imminenti pulizie di primavera. E non è finita qui, perché le proposte Amazon sono davvero moltissime e, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare non solo le nostre liste di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina relativa a tutte le promozioni disponibili, così da poter dare un’occhiata a tutti i prodotti in promozione!

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

