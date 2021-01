Offerte del giorno Amazon: prezzi al top sui grandi elettrodomestici!

Il mese di gennaio si avvia verso la chiusura, ma questo non significa che non ci sia ancora spazio per qualche buona offerta di fine mese, complice il progressivo risveglio di Amazon dal torpore che, da sempre, segue il periodo delle feste natalizie. Difficile prevedere, dunque, se il mese di febbraio porterà nuovo brio al portale di shopping più popolare del pianeta ma, quel che è certo, è che a guardare le offerte di oggi le premesse sembrerebbero esserci tutte!

A partire da oggi, infatti, su Amazon sono disponibili numerose ed ottime offerte dedicate al mondo dei grandi elettrodomestici, con sconti che vi permetteranno di risparmiare anche oltre 150€ sull’acquisto di prodotti non proprio “semplici” da acquistare, visto che se si parla di lavatrici, frigoriferi e affini, si parla di articoli che possono facilmente arrivare (ed anche superare) importi a 4 cifre. Eppure, grazie ad Amazon, potreste trovare senza troppi problemi l’occasione che stavate aspettando, specie su articoli di altissimo livello come l’eccellente frigorifero combinato LG GBP62DSSFR da ben 384 litri di capienza, che dai precedenti 900,48€ è oggi in sconto a soli 629,99€, con uno sconto applicato di 270,49€!

Stiamo parlando di un articolo davvero eccezionale, dotato della tecnologia Fresh Converter di LG, che permette di personalizzare la temperatura del cassetto interno per adattarsi alla conservazione di carne, pesce e verdura, impedendone il deperimento precoce e garantendo cibi freschi e ben conservati. Dotato, inoltre, della ben nota tecnologia Total No Frost del produttore, il frigorifero LG GBP62DSSFR mantiene una temperatura interna uniforme e costante, migliorando così la durata della conservazione e impedendo la fastidiosa creazione di ghiaccio sul fondo del vano di conservazione.

Spazioso, grazie ai cassetti più ampi rispetto alla concorrenza, il frigorifero LG GBP62DSSFR è inoltre estremamente silenzioso, grazie all’innovativo sistema LG con compressore lineare Inverter, che non solo assicura il minimo rumore, ma anche un grandissimo risparmio in bolletta, certificato per altro dalla classificazione energetica A+++! Insomma, un prodotto davvero niente male che, in sconto di ben 270 euro, potrebbe rappresentare la vostra migliore occasione di rinnovare l’attrezzatura della vostra cucina, acquistando un prodotto al top ad un prezzo d’occasione.

Ma siamo solo all’inizio perché, come immaginerete, sono ancora diverse le offerte messe a disposizione da Amazon per questa intensa giornata di offerte, motivo per cui vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata agli sconti, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti