Offerte del giorno Amazon: prezzi imperdibili su tanti elettrodomestici!

Mentre sul portale impazzano le offerte della Settimana dell’elettronica, ovvero quella settimana di offerte squisitamente dedicate ai prodotti tech di cui vi abbiamo già parlato ieri, il portale non sembra comunque volersi fermare e, come da consuetudine, anche oggi ci sta proponendo una mezza infinità di offerte, tutte dedicate agli elettrodomestici per la casa, con anche qualche graditissimo ritorno tra la pletora di prodotti in sconto proposti dal portale.

Le offerte, come detto, sono davvero molto numerose ma, tra i vari articoli in sconto, val sicuramente la pena segnalare la presenza dell’ottimo iRobot Roomba 981, un robot aspirapolvere affidabile e performante, generalmente venduto a ben 999,00€ e oggi in sconto a soli 650,00€. Intendiamoci: non è il prezzo più basso di sempre per questo prodotto ma, vista l’occasione, val comunque la pena ricordare che si tratta di un aspirapolvere robot con tutti i crismi. Un articolo che, di per sé, sarebbe già consigliato all’acquisto e che con l’attuale sconto del 31% diventa ancor più appetibile per chiunque voglia munirsi direttamente di un prodotto di serie A per le proprie pulizie smart.

Veloce, preciso e in grado di rilevare anche lo sporco più ostinato, iRobot Roomba 981 assicura una pulizia perfetta, grazie al suo ciclo di pulizia in 3 fasi ed ai suoi sensori Dirt Detect, che lo rendono capace di individuare le aree più sporche della casa per potersi concentrare su di esse. Studiato per la pulizia di ambienti in cui sono presenti animali domestici, grazie alle sue spazzole ed alla sua efficienza di pulizia, riesce a catturare qualunque tipo di pelo animali, grazie soprattutto alle sue spazzole multi-superficie e ad una potenza di aspirazione 5 volte maggiore rispetto alla serie di aspirapolvere precedente. Insomma, stiamo parlando di un alleato nelle pulizie davvero prezioso ed instancabile che, per altro, è solo uno dei tanti prodotti promozionati in queste ottime offerte del giorno.

Proprio per questo, abbiamo selezionato per voi una piccola lista di articoli consigliati, così da poter rintracciare immediatamente quelle che sono le offerte più convenienti della giornata. Ovviamente, vi invitiamo comunque a consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!