Offerte del giorno Amazon: prezzi imperdibili sulle smart TV Samsung!

Non si fa in tempo ad archiviare la giornata di San Valentino, che ha regalato agli utenti della rete una serie davvero vastissima di ottime offerte, che ecco spuntare su Amazon una nuova tornata promozionale, ovvero la tradizionale “Amazon Gaming Week” che, più o meno 2 volte ‘anno, ci delizia con una moltitudine di sconti dedicati al mondo dei videogiochi, con tagli di prezzo dedicati tanto all’hardware quanto al software. Offerte uniche, che ci accompagneranno per tutta questa settimana, ed accanto alle quali c’è anche spazio per le tipiche offerte quotidiane, come quelle che andremo a presentarvi in questa news.

Offerte come quelle che Amazon sta dedicando alle smart TV Samsung che, come immaginerete, si integrano perfettamente con quelle che sono le offerte dedicate ai videogiochi, visto la simbiotica relazione che sussiste tra le due categorie di prodotti. Un’offerta, insomma, da non lasciarsi scappare, specie perché comprende alcune delle migliori proposte del produttore coreano, capaci di dare una vera e propria marcia in più al vostro angolo home cinema.

Un esempio? A nostro giudizio la proposta Amazon dedicata alla smart TV Samsung QE55Q74TATXZT da 55″ è davvero imperdibile! Non solo perché parliamo di un pannello QLED con risoluzione 4K, ma anche e soprattutto perché viene proposta con uno sconto di ben 370€, passando dagli originali 1.199,00€ a soli 829,00€!

Perfette tanto per il cinema quanto per il gaming, le smart TV Samsung con pannelli QLED sono capaci di raggiungere circa 1 miliardo di tonalità di colore, e sono dotate di Ultra Viewing Angle, capace di offrire una visione chiara a prescindere dall’angolazione in cui l’utente si trova rispetto allo schermo. Sottile, leggera ed elegante, la Samsung QE55Q74TATXZT è inoltre dotata di tecnologia di retroilluminazione Dual LED, che regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati, cercando così di restituire immagini il più vicine possibili alla realtà.

Equipaggiata con il potente processore Quantum di Samsung, la Samsung QE55Q74TATXZT è inoltre dotata di sistema 4K AI Upscaling, che analizza in tempo reale i contenuti a schermo, adattandoli automaticamente in modo da ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, per un upscaling ottimale alla risoluzione 4K anche per quei contenuti nativamente non in altissima risoluzione.

Sottile, elegante, dotata di tecnologia all’avanguardia, la smart TV Samsung QE55Q74TATXZT è insomma un piccolo gioiello di tecnologia che, in sconto com’è a poco meno di 830 euro, rappresenta certamente una delle migliori offerte della giornata, nonché la vostra migliore occasione di entrare subito nel mondo della tecnologia QLED 4K, probabilmente una delle migliori in assoluto per fruire appieno dei contenuti in altissima definizione, a prescindere che si parli di videogame, cinema o serie tv.

Ovviamente, la smart TV Samsung QE55Q74TATXZT non è l’unico articolo in sconto oggi, ed anzi sono diverse le proposte Amazon, senza contare le succitate ed imperdibili proposte della “Amazon Gaming Week“, con offerte dedicate al mondo dei videogame che vanno dal software ai notebook, passando persino per gli accessori delle migliori marche. Ecco perché, oltre alla nostra articola di acquisti consigliati, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

