Offerte del giorno Amazon: Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot OZMO 920 in sconto del 35%

Dopo qualche giorno passato a concentrarci su diverse tornate di offerte, come quelle dedicate agli elettroutensili da giardino, o le diverse tornate di promozioni dedicate al caffè, oggi torniamo a dare un’occhiata alle offerte del giorno Amazon che, dopo un breve ristagno, tornano finalmente a proporsi con soluzioni d’acquisto decisamente intriganti, sia in termini di articoli proposti che di sconto applicato.

Il tema principale della giornata? La tecnologia! Disponibile su Amazon in diverse declinazioni (tutte rigorosamente in offerta) con alcuni sconti decisamente allettanti e meritevoli di un’occhiata, come è il caso dell’ottimo aspirapolvere robot Ecovacs Deebot OZMO 920, originariamente 549,99€, ed oggi in sconto a soli 359,98€, con uno sconto applicato pari al 35%!

Arrivato sul mercato circa un anno fa, Deebot OZMO 920 è un aspirapolvere robot preciso e funzionale, prodotto da Ecovacs, ovvero uno dei principali (e più agguerriti) concorrenti del mercato, e forse una delle pochissime alternative valide al monopolio di iRobot e dei suoi Roomba. Dotato di tecnologia laser Smart Navi 3.0,Deebot OZMO 920 effettua una mappatura perfetta della superficie di casa, così da pulire i pavimenti in meno tempo ma con maggiore efficienza, e senza i rischio che il robot possa incastrarsi o bloccarsi nel corso della sua pulizia erratica. Un dispositivo ottimo, certamente non il top di gamma del mercato, ma comunque molto efficiente e funzionale per chiunque sia alla ricerca di un instancabile alleato nella lotta dello sporco di casa. Munito, inoltre, di un piccolo modulo removibile da posizionare sulla pancia del robot, Deebot OZMO 920 può essere utilizzato anche per un lavaggio rapido dei pavimenti, grazie ad un comodo e funzionale panno riutilizzabile in microfibra (incluso in confezione).

Insomma, un ottimo prodotto che, per altro, è solo una delle tante offerte disponibili oggi su Amazon!

