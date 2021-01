Offerte del giorno Amazon: robot aspirapolvere Proscenic M6 Pro ad un prezzo imperdibile!

Il mese di gennaio si avvia verso la sua metà e, nel mentre, cominciano a fioccare nei negozi ed in rete le offerte dedicate ai tanto attesi saldi invernali. Offerte che, come saprete, anche noi di Tom’s ci stiamo impegnando a proporvi, con aggiornamenti quotidiani relativi alle principali offerte sull’abbigliamento disponibili in rete, sui principali store di settore. Ma non è finita qui ovviamente, perché store come Amazon non sono solo prodighi di offerte dedicate a scarpe, vestiti e accessori, ma anche – e soprattutto — di offerte relative al mondo della tecnologia e, com’è il caso di oggi, anche a quello degli elettrodomestici.

Come sempre le offerte sono diverse ma, per quanto riguarda i prodotti da tenere assolutamente in considerazione in questo mercoledì, a dominare la scena è di sicuro l’ottimo robot aspirapolvere Proscenic M6 Pro, un alleato per le pulizie domestiche in grado di rivaleggiare con la più blasonata concorrenza e che, almeno per oggi, è disponibile all’ottimo prezzo di soli 299,00€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di vendita di ben 429,00€.

Arrivato sul mercato poco più di un anno fa, ma ancora validissimo come esponente del suo settore di riferimento, Proscenic M6 Pro è equipaggiato con una potente batteria agli ioni di litio da 3200mAh, che gli permette di sprigionare (in modo silenzioso) la sua potenza di aspirazione di 2600Pa, con una autonomia massima di ben 110 minuti, ideale anche per le abitazioni più grandi.

Dotato, inoltre, di un sofisticato sistema di navigazione laser, Proscenic M6 Pro è in grado di identificare ed evitare il 98% degli ostacoli, mappando la superficie di casa in modo intelligente, e pianificando in modo autonomo il percorso ottimale di pulizia. Programmabile via app e compatibile con Alexa, questo aspirapolvere robot può anche fungere da lavapavimenti, potendo contare su di un apposito contenitore per l’acqua e ad una specifica modalità di pulizia, squisitamente pensata per il lavaggio delle superfici!

Insomma, un prodotto davvero eccelso che, scontato del 30%, può rappresentare un acquisto ideale per l’inizio del nuovo anno e le relative pulizie stagionali, ben chiaro che Proscenic M6 Pro è comunque solo una delle tante proposte di questa giornata di offerte Amazon, motivo per cui vi suggeriamo di di consultare l’intera sezione del portale dedicata alle offerte, così da non lasciarvi scappare nessuno degli ottimi sconti in corso. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

