Offerte del giorno Amazon: robot aspirapolvere Roomba e5154 al prezzo più basso di sempre!

Il Prime Day 2021 è ormai davvero dietro l’angolo, e mentre tutti gli appassionati di sconti attendono con fervore quelle che saranno le offerte che invaderanno la rete nelle giornate del 21 e 22 giugno, noi non ci adagiamo troppo sugli allori, e continuiamo nel proporvi quelle che sono le migliori offerte della mattinata su Amazon dove, tra i vari, si segnala una presenza davvero niente male, specie qualora vi occorra una mano nelle pulizie quotidiane di casa.

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile a quello che è il suo prezzo più basso di sempre, l’ottimo aspirapolvere robot iRobot Roomba e5154, permettendovi così di effettuare l’acquisto ad appena 249,99€, contro gli originali 357,80€, in quello che è un risparmio netto di ben 107,81€! Un prezzo davvero imperdibile, per un prodotto che farà una seria differenza nell’ambito delle pulizie domestiche.

Compagno ideale nelle pulizie di tutti i giorni, il Roomba e5154 è un robot capace di spazzare su qualsiasi tipo di superficie, sia essa il cotto, il parquet o il più pregiato marmo. Equipaggiato con 2 spazzole in gomma multi-superficie, Roomba e5154 può contare sulla tecnologia “Dirt Detect” di iRobot che, grazie ad appositi sensori, permettono al robot di individuare le aree che necessitano di un lavoro più accurato, concentrando su di esse il proprio ciclo di pulizia, fintanto che tutto il lerciume non sarà stato rimosso.

Inoltre, grazie alle sue spazzole progettate per una migliore e più precisa pulizia degli angoli, Roomba e5154 risulta efficiente anche in quegli ambienti domestici in cui la disposizione del mobilio o il poco spazio metterebbero in difficoltà la concorrenza, effettuando un lavoro eccezionale anche in prossimità dei battiscopa, da sempre un tallone d’Achille di molti prodotti per le pulizie automatici. Un problema che non sussiste per il Roomba e5154 che, grazie ai suoi sensori di prossimità ed alla sua IA, si muove seguendo percorsi di navigazione che evitano sconti improvvisi o, peggio, danni a mobili e suppellettili. Se molti aspirapolvere robot, ad esempio, evitano i bordi dei muri per evitare di far danni, o danneggiarsi, l’ottimo sistema di navigazione di Roomba e5154 sceglie, invece, di avvicinarsi gentilmente agli ostacoli, così che le spazzole possano fare il loro dovere senza che il robot vada a sbattere contro bordi, tavoli, sedie o simili.

Insomma, Roomba e5154 è un aspirapolvere robot con tutti i crismi che, venduto a poco meno di 250 euro, rappresenta senza dubbio una scelta ideale per chi, stanco di effettuare da solo tutte le pulizie domestiche, cerca un alleato potente, affidabile e sicuro! Ovviamente, Roomba e5154 è comunque solo uno dei tanti prodotti proposti anche oggi da Amazon per le sue offerte del giorno, motivo per cui vi invitiamo non solo a consultare la nostra selezione di prodotti consigliati, ma anche l’intera selezione di offerte Amazon, così che possiate acquistare subito l’articolo che meglio si confà alle vostre esigenze.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!