Offerte del giorno Amazon: Samsung Galaxy Note 20 5G scontato di oltre 300€!

Dopo la giornata di ieri caratterizzata dall’elettrizzante ritorno di Playstation 5 e Xbox Series S, con quest’ultima che è ancora disponibile sul portale, oggi si torna più o meno alla normalità, mettendo da parte il mondo dei videogame per tornare a parlare della tecnologia più comune anche se, permetteteci la battuta, l’offerta proposta è decisamente “fuori dal comune”!

Vi segnaliamo infatti che sul portale è disponibile, con uno sconto di oltre 300 euro, lo spettacolare Samsung Galaxy Note 20 in versione 5G, ovvero quello che è senza alcun dubbio uno dei migliori smartphone attualmente disponibili sul mercato! Generalmente venduto al prezzo di ben 1.079,00€, Samsung Galaxy Note 20 è oggi in sconto a “soli” 748,00€ nella sua colorazione Mystic Bronze, risultando così scontato di 331,00€, in quello che è forse uno dei migliori affari di questo primo trimestre del 2021!

Caratterizzato da uno schermo a dir poco spettacolare, grazie ad un display Super AMOLED Plus da 6,7″, Samsung Galaxy Note 20 vanta una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, ed è compatibile con lo standard HDR10+, risultando uno dei migliori schermi portatili in circolazione, a dir poco perfetto per qualsiasi tipologia di contenuto video.

Video che, per altro, potrete filmare in prima persona e in ottima qualità, tanto grazie alla fotocamera frontale da 10MP, che permette la registrazione video fino in 4K a 60fps; tanto grazie alle fotocamere posteriori, che sono 3 e sono composte da un obiettivo principale da 12MP, un teleobiettivo da 64MP capace di registrare video all’incredibile risoluzione 8K a 24fps, ed un grandangolo 12MP! Il risultato? Scatti perfetti e video di una qualità che mai vi aspettereste di poter ottenere da un “semplice” smartphone!

Per quanto riguarda le prestazioni, Samsung Galaxy Note 20 può contare sulla potenza di un processore Exynos 990, attualmente il migliore mai prodotto da Samsung, nonché da 8GB di memoria RAM e ben 256GB di memoria interna UFS 3.1. Non mancano poi una prestante batteria da 4300 mAh, più che buona per arrivare fino alla fine della giornata, ed il classico pennino che contraddistingue la serie Note, con cui poter interagire comodamente e velocemente con lo smartphone, facendo di esso ben più che un mezzo per rispondere alle chiamate o per svagarsi, ma un vero e proprio strumento da lavoro, perfetto per scadenziare gli impegni professionali e non.

Insomma, Samsung Galaxy Note 20 è un top di gamma con tutti i crismi che, in sconto di ben 331 euro, potrebbe rappresentare il miglior affare possibile per chiunque voglia acquistare uno smartphone a prova di futuro, pur restando sotto la soglia degli 800 euro! Ed il bello è che non è tutto, perché la giornata di oggi di Amazon vi riserverà ancora molte sorprese e, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare non solo le nostre liste di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina relativa a tutte le promozioni disponibili, così da poter dare un’occhiata a tutti i prodotti in promozione!

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!