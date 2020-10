Offerte del giorno Amazon: Samsung Galaxy S20+ a meno di 700€!

Ormai ci siamo! Manca meno di una settimana al tanto atteso Prime Day di Amazon che, ricordiamolo, si svolgerà nelle giornate de 13 e 14 ottobre. Sarà certamente un momento eccezionale per i fan delle offerte e per gli iscritti ad Amazon Prime che, grazie alla proposta Amazon, potranno certamente accaparrarsi un mucchio di prodotti di alto livello a prezzi più che contenuti.

Per tutti gli altri non c’è bisogno di attendere così tanto, perché grazie al nostro team di offerte, le promozioni fioccano ogni giorno su Tom’s, e come spesso accade le proposte sono tutt’altro che risibili, come è il caso di oggi e del sempre eccezionale Samsung Galaxy S20+, che sul portale è oggi in sconto a soli 682,00€. Un prezzo forse ancora alto, se non fosse per gli originali 1.029,00€ richiesti dall’azienda!

Bellissimo e ricco di funzionalità e carattere, Samsung Galaxy S20+ si propone sul mercato con caratteristiche di tutto rispetto, da vero e proprio top di gamma! Si parte in quarta con il display, uno spettacolare Dynamic AMOLED 2X HDR 10+ da 120 Hz, e dalla diagonale da 6,7″ i cui colori vividi e sgargianti sono uno spettacolo per gli occhi in qualunque circostanza, anche a bassissime luminosità. La definizione da capogiro permette una visione pressoché perfetta dei contenuti e grazie al potente processore Exynos 990 e ad memoria RAM da ben 8GB, Samsung Galaxy S20+ è ottimo tanto per giocare quanto per guardare contenuti in streaming. Disponibile anche in versione 5G con una RAM da 13 GB, questo spettacolare smartphone trova il suo punto di forza non solo nelle caratteristiche sotto la scocca, ma anche e soprattutto nel suo comparto fotografico, che può vantare addirittura 4 fotocamere posteriori, ognuna demandata ad una specifica caratteristiche, e tutti riunite per offrirvi una delle migliori esperienze fotografiche disponibili a portata di smartphone, con addirittura la possibilità di registrare video in 8K!

Avrete così a disposizione: un obiettivo da da 12 MP f/1.8, uno da 12 MP ultragrandangolare con angolazione di 120° f/2.2, un sensore da 64 MP 3X hybrid zoom f/2.2 e, infine, un sensore ToF con angolazione 72° f/1.0. Il risultato sono scatti perfetti in qualunque circostanza, persino di notte, con foto nitide, pulite e con colori realistici, oltre alla possibilità di utilizzare i diversi sensori per una gran quantità di diverse modalità di scatto. Completano il tutto un sensore anteriore da 10 MP e una batteria da 5000 mAh capace di garantirvi un funzionamento del dispositivo fino a sera e senza che dobbiate modificare troppo la luminosità del meraviglioso schermo di questo imperdibile smartphone!

Un prodotto eccezionale che, oggi in sconto del 37%, rappresenta un affare senza se e senza ma, pur essendo comunque solo uno dei tanti prodotti in offerta oggi sulle pagine di Amazon

