Offerte del giorno Amazon: Samsung Galaxy S20 FE in sconto di 160€!

Accattivante, performante e stiloso: sono queste le caratteristiche che subito identificano il recentissimo Samsung Galaxy SE20 FE, uno degli ultimi nati di casa Samsung, arrivato sul mercato giusto qualche mese prima della chiusura dello scorso anno, e caratterizzatosi come la proposta più “a buon mercato” della performante gamma S20 di Samsung. Uno smartphone che, al netto dei mesi trascorsi, non ha affatto perso il proprio smalto e che, come avrete capito, è il grande protagonista elle offerte del giorno di Amazon dove, nella sua versione 4G è venduto al ribasso con ben 162,63€ di sconto, portando il prezzo di vendita a “soli” 506,37€, in virtù degli originali 669,00€.

Un affare da cogliere al volo, specie perché parliamo di un prodotto venduto e spedito da Amazon, con tutto ci che ne consegue non solo in termini di consegne rapide ma, soprattutto, di assistenza post vendita per eventuali riparazioni in garanzia o resi.

Disponibile anche in versione 5G (quest’ultima, tuttavia, non è in sconto sul portale), il Samsung Galaxy SE20 FE si propone sul mercato con un processore Exynos 990 e 6 GB di RAM, con uno spazio di archiviazione espandibile di ben 128 Gigabyte. Si tratta del processore top di Samsung, già integrato su molti altri top di gamma dell’azienda e, per questo, in grado di offrire un’esperienza d’uso di tutto rispetto.

Bellissimo nelle sue linee e, soprattutto, nelle sue colorazioni, Samsung Galaxy SE20 FE offre inoltre uno straordinario schermo Super AMOLED da 6,5″ con bordi piatti, caratterizzato da una risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) ed addirittura il supporto allo standard HDR10+, con il risultato di immagini e video di una qualità eccelsa, con colori accesi, vivaci e appaganti!

Qualora, poi, non fosse ancora abbastanza, Samsung Galaxy SE20 FE si propone anche con un comparto fotografico di assoluto rispetto, capace di rivaleggiare con i ben più blasonato attori del mercato. Parliamo infatti di una fotocamera anteriore da 32 Megapixel (f/2.2), posizionata all’interno di un foro in virtù dell’ormai “obsoleto” notch, nonché di ben 3 sensori posteriori, con il principale da 12 Megapixel (f/2.2), abbinato a un grandangolare da 12 Megapixel (f/1.8 e OIS) e ad un teleobiettivo da 8 Megapixel (f/2.4) con zoom ottico 3X e ibrido 30X. Il risultato? Foto ottime sia di giorno che di notte, con una ricchezza di colori eccezionale ed un’ottimo riscontro anche nell’uso dello zoom, che rende le foto pulite e nitide senza sgranare.

A chiudere il quadro di quello che è un dispositivo consigliatissimo, a prescindere dall’assenza del modulo 5G, è poi l’ottima batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida, wireless e inversa, che permette di arrivare serenamente sino alla fine della giornata, nonché di ricaricare, tramite ricarica rapida e wireless, anche tutta una serie di dispositivi compatibili come, ad esempio, gli smartwatch Samsung, che vi basterà poggiare sul retro del telefono per aggiungere un po’ di vita alla batteria morente, con uno scambio energetico che può avvenire in ambo i sensi!

Insomma, stiamo parlando di uno smartphone di primissimo piano che, in sconto di poco oltre i 160 euro, potrebbe senz’altro rappresentare la vostra migliore occasione per cambiare telefono in questi primi mesi del 2021. Ovviamente, Samsung Galaxy SE20 FE non è l’unico prodotto in sconto oggi e, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

