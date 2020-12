Offerte del giorno Amazon: sconti di Natale sugli elettrodomestici da cucina!

La corsa al Natale non si arresta! Ed anche se siamo ormai lontano dai giorni di straordinarie offerte del Black Friday, Amazon sta davvero dando il meglio di sé nel tentativo di agevolare, o quanto meno “semplificare” il nostro shopping natalizio, proponendosi con un nugolo di offerte quotidiane capace di soddisfare davvero qualunque esigenza e gusto.

E così, dopo le offerte dei giorni scorsi in cui abbiamo esplorato la scontistica dedicata ad abbigliamento, smart tv e affini, è oggi il momento di dedicarsi ad una categoria di prodotti che sembra essere particolarmente cara al portale (almeno a giudicare dal volume di offerte proposte in un anno), ovvero quella dei piccoli elettrodomestici che, proprio in queste ore, godono di un taglio di prezzi natalizio e che riguarda prodotti a marchio De’Longhi, Kenwood e Braun, con proposte che vanno dal classico ferro da stiro alle più desiderabili macchine per il caffè.

Certo, i prodotti non sono moltissimi, ma tra essi ci sono alcune chicche non da poco, come ad esempio l’ottima macchina per il caffè De’Longhi Magnifica S che dal prezzo originale di ben 520,00€ è ora disponibile a “soli” 309,99€, con uno sconto applicato del 40% ed a cui è possibile anche aggiungere (direttamente su Amazon) un ulteriore coupon sconto da 20 euro! Certo, qualcuno penserà che 300 euro sono troppi per una macchina del caffè, ma di certo non saranno dello stesso parere quanti amano la popolare bevanda e pretendono che essa sia più che degna della più tipica esperienza da bar italiano.

Progettata per offrire tutto il gusto e l’aroma del caffè appena macinato, la macchina da caffè automatica Magnifica S può essere utilizzata sia con i chicchi che con la polvere di caffè, offrendovi un espresso prefetto dal chicco alla tazzina con la sola pressione di un tasto! Questa macchina, infatti, macina i chicchi al momento, ed offre ben 13 livelli diversi di macinatura.

Dotata del sistema “Capuccino System” di De’Longhi, la Magnifica S è inoltre in grado di miscelare sapientemente vapore, aria e latte per preparare una schiuma densa ed abbondante per un cappuccino perfetto e grazie a suo pannello di controllo a LED con tasti soft touch, vi permetterà un controllo preciso ed efficiente di fattori come lunghezza della bevanda, aroma, temperatura di emissione e, come detto, macinatura.

Dotata di sistema “Thermoblock” e della funzione ECO, riscalda solo la quantità di acqua che le occorre per la preparazione della bevanda, riducendo i tempi di attesa e soprattutto i costi in bolletta. Cosa che, per altro, è anche incentivata dal suo sistema di spegnimento programmabile che, tramite Timer, permette anche di impostare in automatico i programmi di risciacquo e decalcificazione. Completano il quadro di una perfetta opera di “ingegneria del caffè” un ripiano scalda tazze, un serbatoio removibile da 1,8 litri facilmente lavabile ed un contenitore per il caffè in grani dalla capacità di 250 gr il cui coperchio è stato progettato per mantenere intatto e al meglio l’aroma del caffè e la consistenza dei chicchi!

Insomma, la Magnifica S De’Longhi è una macchina del caffè semplicemente perfetta! L’ideale per chi non vuole compromessi, ed anzi cerca un’esperienza della bevanda che sia del tutto sovrapponibile a quella del bar. Ovviamente il prezzo non è basso ma, grazie ad Amazon, può essere vostra a soli 289,99€: un vero e proprio affare che, se si considera l’imminente periodo di Natale, potrebbe costituire un regalo eccellente per i vostri cari… o per voi stessi. Ovviamente questa splendida macchina per il caffè non è l’unico prodotto in sconto su Amazon, ed ecco perché vi invitiamo non solo a consultare la nostra lista di articoli consigliati, ma anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

