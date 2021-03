Offerte del giorno Amazon: sconti fino al 41% sui rasoi elettrici Braun!

Tornano le offerte Braun su Amazon, e lo fanno in grande stile in quella che è una tornata di offerte che, partendo da oggi, ci terrà compagnia per il resto della settimana, dandovi così l’opportunità di acquistare uno degli ottimi prodotti della casa tedesca con sconti che possono arrivare anche al 40%!

Offerte imperdibili, che permetteranno a quanti cercano una rasatura perfetta e impeccabile, di acquistare un rasoio elettrico che potrebbe durarvi anni, mantenendosi sempre affidabile ed efficiente, specie qualora optaste per uno dei dispositivi di fascia alta proposti dalla promozione, come ad esempio lo straordinario Braun Series 9 9340s, un rasoio eccellente (per altro ottimo come idea regalo per la prossima Festa del papà) che passa dagli originali 339,99€ ad un più abbordabile prezzo di 244,99€, con uno sconto applicato di ben 95 euro!

Certo, non un prezzo alla portata di tutti, ma per fortuna sono diverse le opzioni di acquisto di questa promozione che, tra le varie, include anche l’apprezzatissimo rasoio con kit di accessori 9-in-1, Braun MGK5280 che, venduto a meno di 50€, rappresenta un affare davvero molto appetibile per chi vuole tanto, pur spendendo poco.

Tornando tuttavia al prodotto di punta della promozione, ovvero il Braun Series 9, va detto che benché il prezzo possa spaventare, si tratta comunque di un acquisto che vale ogni centesimo, trattandosi di quella che è la migliore tecnologia Braun attualmente sul mercato e, dunque, probabilmente la migliore in assoluto nel campo della barba.

Dotato di 5 elementi sincronizzati, e di pettini specializzati che catturano qualsiasi tipologia di pelo, il Braun Series 9 permette di ottenere una rasatura impeccabile già dalla prima passata, proponendosi come un dispositivo sicuro, semplice da usare, ma soprattutto preciso e veloce, offrendosi con risultati ottimi già solo dopo una prima passata. Ciò è possibile grazie alle oltre 40.000 azioni di taglio effettuate dalle lame, che arrivano a radere i peli fino a 0,05 mm, pur rimanendo delicato sulla pelle e scorrendo senza causare tagli accidentali o irritazioni. Braun Series 9, inoltre, può essere utilizzato sia per rasature a secco che bagnate, essendo resistete all’acqua e potendo essere usato persino sotto la doccia, grazie alla sua totale impermeabilità!

Dotato di una comoda borsa da viaggio e di una speciale stazione di ricarica Clean&Charge che, per altro, oltre a ricaricare il rasoio lo pulisce automaticamente, il Braun Series 9 è un rasoio elettrico potente, affidabile e soprattutto attento alla pelle che, con i suoi 244,99€, rappresenta certamente uno dei migliori affari della mattinata, giustificando pienamente il suo prezzo forse sopra la media, con le performance e la qualità di un prodotto di stampo professionale, certificato dalla solita qualità tedesca a cui Braun ci ha da tempo abituati.

Ovviamente, come vi abbiamo detto, il Braun Series 9 non è comunque l’unico prodotto in sconto questa mattina, ed anzi sono diverse le proposte del giorno di Amazon, motivo per cui vi offriamo non solo la lista di prodotti qui in calce, ma vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

