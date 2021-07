Offerte del giorno Amazon: sconti fino al 44% su Vaporella e Vaporetto Polti!

Se siete alla ricerca di un ottimo alleato per la pulizia di casa e, giustamente, volete tenere i costi molto bassi, allora sarete felici di venire a conoscenza di questa nuova promozione che sta animando questa ricca giornata di offerte Amazon, visto che è dedicata proprio agli elettrodomestici da pulizia e, in particolare, a quelli a marchio Polti!

Stiamo parlando della casa che ha dato i natali al celebre Vaporetto, famoso apparecchio per la pulizia domestica (e non solo) che grazie al potere sgrassante del vapore permette una pulizia accurata di qualsiasi superficie, senza il bisogno di agenti chimici, e con in più la sicurezza di un’azione antibatterica che altri dispositivi domestici non sarebbero in grado di offrire.

Ebbene, con la promozione di oggi, avrete la possibilità di acquistare il celebre Vaporetto, l’altrettanto famosa Vaporella, e tanti altri prodotti a prezzi davvero molto vantaggiosi, con sconti che possono facilmente arrivare al 44%! Un’offerta davvero ottima, che vi permetterà di acquistare articoli di altissimo livello, come ad esempio l’ottimo Vaporetto Polti Pro 95, ovvero uno dei migliori prodotti della vasta gamma di articoli Polti che, proprio in concomitanza della promo di oggi, potrà essere vostro a soli 279,99€, con uno sconto del 26% rispetto agli originali 379,00 €!

Potente, versatile, ed in grado di raggiungere qualsiasi punto della casa grazie al suo braccio leggero e flessibile, il Vaporetto Polti Pro 95 è un pulitore a vapore a riempimento continuo che, grazie alla sua versatile spazzola Vaporflexi, può disinfettare qualsiasi superficie, dai pavimenti ai soffitti, sino ai piani cottura e persino i soffitti. Certificato per l’eliminazione del 99,99% di virus, germi e batteri, Vaporetto Polti Pro 95 è una scelta ideale per tenere ben igienizzata la propria casa, specie in questo periodo in cui la paura del COVID-19 ci attanaglia ancora

In grado di scrostare anche lo sporco più ostinato, come quello di griglie, barbecue e persino automobili, il Vaporetto Polti Pro 95 gode di un design leggero e sottile, che lo rende facile da trasportare e da utilizzare in giro per la casa, e grazie alla sua vasta dotazione di accessori, si dimostrerà, ben presto, un alleato irrinunciabile per le vostre pulizie, siano esse quelle quotidiane di pavimenti e superfici, che quelle straordinarie e più tipiche dei periodi primaverili e invernali. Insomma, con il Vaporetto Polti Pro 95 avrete a disposizione un alleato prezioso ed impagabile che, come immaginerete, è comunque solo uno dei tanti protagonisti delle offerte Polti di oggi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata non solo alla nostra selezione di prodotti, ma anche e soprattutto alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le altre offerte in corso.

