Offerte del giorno Amazon: sconti fino al 46% sui prodotti Oral-B e AZ

Nuova giornata di offerte su Amazon, con il portale che, nell’ultimo periodo, si sta proponendo con una serie di offerte dedicate al mondo della pulizia e della cura della persona, in quella che è una tornata promozionale davvero molto ricca e di cui, come ricorderete, vi avevamo parlato proprio nella giornata di ieri.

Ebbene, sulla scia di queste promozioni, vi segnaliamo che con la giornata di oggi Amazon ha messo a disposizione alcune offerte dedicate ai prodotti AZ e Oral-B, con pochi prodotti, certo, ma con sconti che possono arrivare fino al 40%, in quella che è un’ottima occasione per acquistare un nuovo e performante spazzolino elettrico o, perché no, per acquistare dentifricio e collutorio ad un prezzo da discount!

Un esempio? L’ottimo spazzolino Oral-B Genius 8500 Design Edition che, dagli originali 159,99€ è oggi in sconto a soli 99,99€, ovvero al di sotto di quella che è la soglia psicologica dei 100 euro, e con uno sconto di ben 60€!

Un prezzo ottimo, specie perché parliamo di uno spazzolino elettrico che non solo vanta le caratteristiche tecniche tipiche dei prodotti Oral-B, ma anche un design particolarmente ricercato, come definito dalla quel “Design Edition” che ne contraddistingue la nomenclatura. Si tratta, in sostanza, di una sorta di edizione speciale il cui vantaggio, per altro, è quello di includere anche una comoda custodia da viaggio.

Per il resto, parliamo di un ottimo spazzolino elettrico, con un cuore smart che vi permetterà di monitorare costantemente quelli che sono i progressi della vostra pulizia dentale. Pulizia che, come intuirete dal nome Oral-B, vi garantirà risultati davvero eccezionali rispetto ai prodotti della concorrenza, offrendovi un sistema di spazzolamento capace di ripulire ogni zona della vostra bocca, e con una potenza tale da rimuove fino al 100 % di placca in più lungo la linea gengivale, per denti puliti e gengive sane.

Cinque le modalità di spazzolamento visibili: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Sbiancante e Protezione Gengive, con anche un sistema intelligente capace di rallentare automaticamente la velocità di spazzolamento qualora esercitiate troppa pressione, evitando così abrasioni e, soprattutto, sanguinamento!

Insomma, un prodotto davvero eccellente che, in sconto di 60€, rappresenta un’ottima occasione per chiunque sia alla ricerca di un eccellente spazzolino elettrico, ben chiaro che esso è comunque solo uno dei prodotti in sconto su Amazon e che, proprio per questo, vi suggeriamo di consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte del portale, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

