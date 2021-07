Offerte del giorno Amazon: sconti fino al 50% su cuffie e altoparlanti Bose

Amazon continua a sfornare nuove ed interessanti iniziative ai suoi clienti abituali, malgrado si pensi ad un calo fisiologico delle offerte dopo l’Amazon Prime Day. Ebbene, anche quest’oggi il colosso statunitense permette a tutti gli interessati di acquistare tantissimi prodotti hi-tech a prezzi decisamente convenienti, come cuffie on-ear e altoparlanti bluetooth.

L’esempio lampante è relativo ad uno dei migliori prodotti attualmente disponibili in ambito musicale, vale a dire le impressionanti cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700 che, nonostante abbia qualche anno di servizio, rappresenta ancora un punto di riferimento non solo per gli appassionati di musica ma anche per i professionisti!

Stiamo parlando di un prodotto che, in sede di recensione, abbiamo definito come le cuffie con il miglior sistema di riduzione attiva del rumore. Infatti, è possibile regolare la funzione ANC con undici livelli, che consentono di ascoltare musica, podcast, video e chiamate senza distrazioni, soprattutto in situazioni confusionarie.

Dotate di un nuovo sistema di microfoni, queste cuffie wireless si adattano a tutti gli ambienti circostanti, da quelli rumorosi a quelli ventosi, garantendo un’acquisizione dell’audio cristallina durante le chiamate. Invece, con i suoi particolari driver assicura una riproduzione praticamente impeccabile, con dettagli nitidi e chiari, mentre i bassi sono ricchi e profondi.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 sono pienamente compatibili con gli assistenti vocali del momento come Amazon Alexa e Assistente Google, così da poter controllare la riproduzione musicale senza dover utilizzare il proprio smartphone. Le funzioni abilitate sono molteplici, dalle indicazioni stradali al meteo, passando per il meteo.

Queste cuffie vantano un design e comfort straordinari, il tutto grazie al suo archetto in acciaio inossidabile e ai suoi padiglioni inclinati. E poi, garantiscono una riproduzione musica senza interruzioni fino a 20 ore con una sola ricarica, grazie ad una batteria capiente integrata.

Generalmente vendute al prezzo di 399,95€, Bose Noise Cancelling Headphones 700 è attualmente in sconto a 169,96€, proponendosi quindi a soli 229,99€, in quello che rappresenta uno dei prezzi più bassi di sempre per questo specifico modello! Si tratta dunque di un’occasione irripetibile, specie considerando le specifiche tecniche e, chiaramente, il nuovo prezzo di vendita.

Naturalmente, questo paio di cuffie non è l’unico prodotto in sconto oggi, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le ottime promozioni dello shop. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo di entrare nei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

