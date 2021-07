Offerte del giorno Amazon: sconti fino al 50% sugli elettrodomestici Bosch!

Sorge una splendida giornata sull’Italia campione d’Europa! Una giornata d’estate ricca di sole e di orgoglio per il nostro paese che, come sicuramente saprete, è ieri salito sul tetto d’Europa grazie all’impegno e la dedizione della sua nazionale di calcio, che ha battuto l’Inghilterra ai rigori con il risultato di 4-3.

Una giornata da ricordare, resa ora ancor più piacevole da quello che è il momento della mattina che, ormai quotidianamente, dedichiamo ad Amazon ed ai suoi prodotti in sconto. Certo, mancano delle offerte o delle promozioni pensate squisitamente per festeggiare i nostri campioni ma, ne siamo certi, non resterete delusi da quella che è l’ottima proposta del portale, specie considerando i tagli di prezzo proposti.

Per questo lunedì, infatti, Amazon ha pensato di proporvi con sconti fino al 50%, un’ottima selezione di elettrodomestici a marchio Bosch, permettendovi così di acquistare tanti ottimi prodotti per la vostra cucina, come impastatrici, macina caffè e straordinari robot da cucina, com’è il caso dell’ottimo Bosch MultiTalent 8, un apparecchio equipaggiato con un potente motore da 1250 W e dotato di oltre 50 diverse funzioni!

Originariamente venduto al prezzo di 269,90€, il robot da cucina Bosch MultiTalent 8 è oggi in sconto a soli 159,99€! Un affare, per quello che è un taglio di prezzo pari al 41%, fatto su di un articolo che, per altro, è in grado fi competere anche con alcuni dei più illustri produttori del settore, come ad esempio Kenwood. Compatto, ma molto potente, Bosch MultiTalent 8 è un robot da cucina perfetto tanto per chi, magari alle prime armi, vuole cominciare a destreggiarsi con preparazioni più complesse, tanto per chi è già un esperto in cucina, ed ha bisogno di un alleato affidabile per sveltire la creazione dei propri manicaretti.

Equipaggiato con una varietà eccezionale di accessori, che vi permetteranno, ad esempio, di impastare, frullare, tagliare e montare, Bosch MultiTalent 8 dispone di un efficiente sistema di regolazione continua della velocità, e grazie alla sua funzione Pulse, vi permetterà di lavorare le vostre preparazioni con risultati sempre ottimali, a prescindere dal tipo di impasto o lavorazione.

Dotato di un’ampia ciotola XXL da 3,9 l, Bosch MultiTalent 8 è progettato per durare, come del resto ogni prodotto a marchio Bosch, e non solo è disegnato per permettervi di riporlo nel minor spazio possibile, ma dispone anche di accessori che possono essere lavati in lavastoviglie, così che possa essere lavato con facilità sia in casa che in una cucina professionale.

In sconto del 41%, Bosch MultiTalent 8 è una scelta davvero ideale per qualsiasi aspirante chef, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di prenderne in considerazione l’acquisto, ben chiaro che esso è comunque solo una delle tante proposte Amazon dedicate al brand e, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata a quella che è l’intera proposta di sconti del portale, così da non perdervi nessuna delle ottime offerte di questa giornata. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

