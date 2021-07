Offerte del giorno Amazon: sconti fino al 50% sui prodotti De’Longhi, Kenwood e Braun!

Se siete alla ricerca di un ottimo elettrodomestico per dare un tocco nuovo alla vostra cucina, allora sarete felici di sapere che Amazon ha appena dato il via ad una nuova tornata promozionale, tutta dedicata agli eccellenti articoli per la cucina a marchio De’Longhi, Kenwood e Braun, con sconti che possono raggiungere persino il 50%!

Si tratta di un’occasione ottima, non solo perché parliamo di prezzi bassi e molto competitivi, ma soprattutto perché, tenendo conto dei nomi coinvolti, avrete l’occasione di acquistare prodotti davvero eccellenti e dall’animo professionale, progettati per durare e per garantirvi risultati sempre eccellenti, all’altezza della cucina di un professionista!

Prodotti come, ad esempio, l’impastatrice planetaria Kenwood KVL8300S Chef XL Titanium, ovvero uno dei prodotti più apprezzati ed acquistati in quello che è il vasto catalogo Kenwood dei prodotti per la cucina. Originariamente venduta a ben 950,00€, l’impastatrice planetaria Kenwood KVL8300S Chef XL Titanium è oggi in sconto a soli 558,99€, un prezzo certamente ancora alto, ma che è ben giustificato dalle straordinarie caratteristiche tecniche di questo prodotto che, dotato di un motore da ben 1700 W, è in grado di lavorare con velocità qualsiasi tipologia di impasto.

Impasto che, per altro, potrete anche lavorare in grandi quantità, visto che parliamo di una planetaria che vanta una capiente ciotola in acciaio inox da 6,7 litri, il che, specie se si considerano i prodotti da cucina e non quelli più strettamente professionali, non è affatto da sottovalutare!

Compatibile con la bellezza di oltre 25 attrezzature optional (acquistabili separatamente), l’impastatrice planetaria Kenwood KVL8300S Chef XL Titanium arriverà a casa vostra con 3 utensili di miscelazione in acciaio inox SYSTEMPRO, ovvero: una frusta K, un gancio impastatore e una frusta a filo); grazie ai quali potrete subito preparare i vostri primi manicaretti, sbattendo, montando, miscelando e amalgamando senza alcuna fatica!

Insomma, stiamo parlando di un prodotto davvero eccezionale che, in sconto com’è del 41%, rappresenta certamente un’occasione d’oro per tutti gli amanti della cucina, a prescindere che questi siano dei provetti cuochi o pasticcieri, o degli ambiziosi amatori. Ciò detto, come immaginerete, l’impastatrice planetaria Kenwood KVL8300S Chef XL Titanium è comunque solo una delle ottime offerte che Amazon sta dedicando ai prodotti De’Longhi, Kenwood e Braun, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare uno sguardo non solo alla nostra selezione di offerte, ma anche, e soprattutto all’intera proposta di sconti del portale, così da non perdervi nessuno degli ottimi sconti di questa giornata.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

