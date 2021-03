Offerte del giorno Amazon: sconti fino al 56% sugli spazzolini Oral-B!

La prima settimana di marzo si avvia verso la chiusura e, con essa, arrivano le nuove offerte Amazon che, al netto di una certa staticità nelle proposte principali, si sta comunque prodigando per animare a dovere il vasto mondo delle offerte online, ben chiaro che ne vedremo delle belle solo quando cominceranno le tradizionali tornate promozionali dedicate alla Pasqua.

Nell’attesa, comunque, Amazon non se ne sta certo con le mani in mano, ed anzi ogni giorno ci sta offrendo un motivo più che valido per visitare le sue pagine. Quello di oggi? Una nuova tornata promozionale dedicata ai prodotti Ora-B, con proposte che spaziano dagli spazzolini elettrici al collutorio anche se, va detto, quella che è la pagina delle offerte messa in piedi dal portale, offre solo un piccolo stralcio delle offerte Oral-B effettivamente disponibili sul sito.

Per vostra fortuna, comunque, ci siamo qui noi a setacciare Amazon per voi, tant’è che tra le offerte “nascoste” del portale, abbiamo trovato anche alcuni sconti relativi agli ottimi prodotti Oral-B iO, ovvero quelli che sono, con tutta probabilità, i migliori spazzolini elettrici attualmente in circolazione!

Dotati di un cuore smart, che li rende capaci di connettersi ai vostri smartphone, e dotati di un simpatico schermo con tanto di espressioni facciali, gli spazzolini Oral-B iO combinano tanta tecnologia ad una nuova testina rotonda, capace di trattare lo sporco con efficacia grazie ad un sistema di delicate micro-vibrazioni, così da rimuovere efficacemente placca e tartaro, pur non rischiando di ledere all’integrità delle gengive, evitando così irritazioni e sanguinamenti.

Dall’animo smart e ricchi di funzionalità, gli spazzolini Oral-B iO permettono un monitoraggio completo della pulizia dentale e, grazie ad una intelligenza artificiale integrata ed al display interattivo a colori, permette un controllo in tempo reale delle attività di pulizia, senza il bisogno di consultare alcuna app su smartphone (comunque disponibile).

Muniti di ben 7 modalità smart per personalizzare per la pulizia dei denti, grazie all’interazione con l’utente gli spazzolini Oral-B iO sono solo alcuni degli ottimi spazzolini elettrici in offerta su Amazon, motivo per cui abbiamo stilato per voi una piccola selezione di prodotti consigliati sebbene l’invito, come sempre, sia quello di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!