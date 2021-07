Offerte del giorno Amazon: sconti imperdibili sugli speaker JBL!

L’estate è tra noi e, con essa, già ci stiamo pregustando il momento in cui si potrà staccare la spina, rilassandosi comodamente al mare, in montagna, o dove più v’aggrada, cercando così di recuperare le forze da quello che è stato un anno particolarmente (e innegabilmente) duro. Insomma, c’è voglia di spensieratezza, libertà e benessere, ed ecco perché ci fa piacere suggerirvi quello che potrebbe essere un ottimo acquisto da tenere in considerazione prima di partire, ovvero quello di un piccolo, ma potente (ed impermeabile!) speaker bluetooth, come ad esempio quelli a marchio JBL, universalmente considerati tra i migliori prodotti della categoria.

Per vostra fortuna, proprio oggi Amazon ha dato il via ad una piccola vendita promozionale che, oltre a JBL, include anche qualche altro speaker ad opera di brand emergenti, anche se il nostro suggerimento è quello di concentravi su articoli della casa statunitense, vista la loro straordinaria qualità! Del resto, se si ha a disposizione un prodotto come il JBL Flip 5, c’è davvero poco di cui lamentarsi, visto che parliamo di uno degli articoli più venduti ed imitati di questo specifico settore!

Originariamente venduto a 129,00€, JBL Flip 5 è oggi in sconto a soli 109,99€! Un prezzo davvero piccolo per quello che non è solo uno speaker potente, leggero ed esteticamente impeccabile, ma anche uno dei migliori modelli con certificazione IPX7, che lo rende impermeabile ad acqua e polveri sottili, ed è pertanto perfetto per la spiaggia!

Disponibile anche in una bellissima edizione “Eco”, che differisce dalla classica per l’utilizzo del 90% di plastiche riciclate per la sua composizione, JBL Flip 5 è realizzato con una solida plastica anti urto, rivestita con tessuto resistente e impermeabile, può essere immerso in acqua ed è alimentato da una batteria a ioni di litio da 4800 mAh che offre fino a 12 ore di riproduzione continua. Colorato e dal design accattivante, è un prodotto pensato per il divertimento in compagnia, tanto da disporre di una modalità apposita, chiamata JBL PartyBoost, che vi permetterà di collegare simultaneamente più di 100 altoparlanti compatibili, così d riprodurre all’unisono lo stesso brano, per un effetto da discoteca!

Bellissimo, colorato e con un animo festaiolo che ben si sposa allo spirito dell’estate, JBL Flip 5 è comunque solo uno dei tanti speaker in offerta oggi su Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi.

