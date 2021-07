Offerte del giorno Amazon: sconti imperdibili sulle telecamere di sicurezza Blink!

L’estate è tra noi e, con essa, è tornata anche quella voglia incalzante di vacanze che, specie dopo i lunghi disagi causati dal COVID-19, sembrano oggi più importanti che mai. Ovviamente l’emergenza sanitaria non è ancora conclusa ma, con le dovute precauzioni ed attenzioni, pare che più o meno tutti potremo passare qualche tempo all’insegna del relax e della spensieratezza, in quello che si prospetta come lo “stop estivo” più desiderato degli ultimi anni.

Ovviamente, prima di partire per le vacanze, occorre non solo essere prepararsi a dovere per godere del proprio tempo libero in sicurezza, ma anche adoperarsi perché la nostra casa resti al sicuro. Certo, equipaggiare la propria casa con un sistema di sorveglianza di tutto rispetto è esoso, e spesso richiede anche un’installazione che non si può completare in poche ore, ma allora che fare?

Se volete un consiglio, noi vi suggeriamo di approfittare dell’ottima tornata promozionale che Amazon sta dedicando alle sue telecamere per la sicurezza di interni ed esterni, ovvero quelle del marchio Blink, rilevato dall’azienda già da qualche anno, ed in cima alle preferenze di chiunque sia alla ricerca di un sistema di sicurezza smart di facile installazione, che sia anche relativamente economico da acquistare.

Vi basti pensare che Blink Outdoor, ovvero la telecamera per esterni dell’azienda, è disponibile ad appena 83,99€ (prezzo originale 119,99€) e che, addirittura, il pacchetto comprensivo di ben 4 telecamere può oggi essere vostro a soli 264,99€, in sconto del 30% rispetto agli originali 379,99€. Una cifra davvero esigua rispetto a quello che è il costo d’installazione più tipico di questi sistemi di sicurezza che, di base, possono facilmente costarvi anche oltre i 2000€ per un’installazione completa.

Con Blink Outdoor, invece, non solo ve la caverete con una spesa di molto minore, ma avrete a disposizione anche un sistema di telecamere di sicurezza in HD e senza fili, la cui installazione non vi impiegherà che una scala e qualche minuto del vostro tempo libero. Se poi la vostra preoccupazione è relativa alla qualità, e temete che un sistema di sicurezza venduto a meno di 300€ non sia all’altezza, allora sappiate che scegliendo Blink Outdoor i porterete a casa un prodotto che è sì alimentato a batteria, ma che è così ottimizzato da poter funzionare fino a due anni con due batterie AA al litio (per altro incluse)!

Queste telecamere, inoltre, sono progettate per resistere agli agenti atmosferici e non temono né il calore diretto del sole, né il battere incessante delle piogge invernali. Progettate da Amazon, sono inoltre compatibili con Alexa e con dispositivi come smartphone e tablet, permettendovi di ricevere notifiche sul telefono quando la videocamera rileva del movimento, così che possiate tenere sempre d’occhio cosa succede attorno casa vostra. Inoltre, grazie alla connessione alla rete di cui dispongono, le Blink Outdoor vi offriranno persino una funzione Live View che, grazie all’app Blink Home Monitor, vi permetterà di vedere ed ascoltare in tempo reale ciò che le telecamere stanno inquadrando!

Semplici da installare e progettate per durare, le telecamere Blink Outdoor sono, dunque, una scelta ideale per chiunque sia alla ricerca di un’ottima soluzione per sorvegliare casa quando lontani da essa, o per stare tranquilli durante le prossime vacanze estive! Del resto, che sia per uso interno o esterno, le telecamere Blink sono una garanzia, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alle proposte in sconto qui in calce, tra cui – ne siamo certi – troverete quella che può rispondere alle vostre esigenze di sicurezza. Ovviamente, l’invito è anche quello di dare un’occhiata a quella che è l’intera proposta di Amazon, così da non perdervi nessuna delle ottime offerte di questa giornata.

