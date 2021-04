Offerte del giorno Amazon: sconto fino al 40% su tanti prodotti per Smart Home

Il fine settimana è ormai alle porte, ma prima di scoprire quali saranno le sorprese che ci porterà il mese di maggio, diamo un’ultima occhiata alle offerte di aprile, in quello che è un momento per Amazon (e non solo) in cui pare essersi risvegliati da un lungo e inatteso torpore. Sin dal superamento del periodo di Pasqua, infatti, molti store hanno considerevolmente abbassato il volume di offerte, pur chiaro che non sono mancate offerte di assoluto pregio. Solo negli ultimi giorni la situazione sembra essere in via di risoluzione, con diversi portali dedicati allo shopping che si stanno nuovamente spendendo in una moltitudine di proposte, tutte accomunate da prezzi davvero molto competitivi e, per questo, imperdibili!

Per ciò che riguarda dunque, la giornata di oggi su Amazon, vi segnaliamo che il portale si sta spendendo nella proposta di diverse offerte tech, tutte dedicate al mondo della domotica! Grazie a queste offerte per smart home, infatti, potrete acquistare prodotti davvero ottimi ad opera di brand come Ezviz, Tado, D-Link, Somfy, e con sconti che possono decurtare i prezzi anche del 40%!

Diverse le proposte ma, per ciò che ci riguarda, vogliamo segnalarvi l’ottimo prezzo relativo al kit di Base tado° V3+ con termostato intelligente che, scontato del 30%, è oggi acquistabile a soli 139,99, in virtù degli originali 199,99€!

Di che si tratta? Semplicemente di un prodotto fondamentale per una casa smart, ovvero un sistema di controllo della temperatura che vi permetterà di tenere sempre sotto controllo i consumi ed i relativi costi, permettendovi di monitorare il tutto tramite smartphone, grazie ad una comoda app disponibile per smartphone e tablet.

Compatibile con il 95% dei sistemi di riscaldamento presenti sul mercato, tado° V3 è un kit compatibile con Alexa, Apple homekit e Google Assistant, ed è certamente una delle migliori soluzioni sul mercato dedicata a questa specifica categoria di prodotti. Certo, potreste pensare che un acquisto simile alle soglie della stagione calda sia inutile ma, in realtà, è proprio questo il momento migliore per effettuare l’acquisto, visto che ora come ora i prezzi sono davvero bassissimi e che, sostanzialmente, si tratta di prodotti su cui investire nel medio lungo termine e la cui installazione non vi richiederà che pochi minuti.

Insomma, tado° V3 è davvero un prodotto ottimo per chiunque voglia muovere i primi passi nel mondo della domotica ed ecco perché, visto il prezzo ottimo, ve ne consigliamo prontamente l’acquisto! Ovviamente, questo particolare dispositivo non è l’unico in offerta oggi su Amazon, tant’è che vi suggeriamo di consultare la nostra selezione di prodotti in sconto consigliati, nonché la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

