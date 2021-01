Offerte del giorno Amazon: scopa elettrica Shark HV390EUT con 130€ di sconto!

Dopo una giornata di ieri all’insegna del divertimento, con offerte dapprima dedicate ai videogiochi, poi ai giochi da tavolo, oggi Amazon torna “alla normalità”, tornando a proporsi con una grandiosa offerta dedicata al mondo degli elettrodomestici e, per la precisione, a quello degli aspirapolvere. Per la precisione parliamo del prezzo scontatissimo che il portale sta riservando all’ottima scopa elettrica Shark HV390EUT, che dagli originali 289,99€ è oggi in sconto a soli 159,99€, con un taglio al prezzo pari a ben 130,00€!

Potente, maneggevole e, soprattutto, snodabile, la scopa elettrica Shark HV390EUT è progettata per arrivare in ogni punto della casa, anche negli spazi più angusti, grazie alla tecnologia “Flexology” di Shark, grazie al quale il tubo di aspirazione si piega facilmente, così da pulire agevolmente sotto i mobili.

Dotata di un un potente motore e della testina “DuoClean” di Shark, la Shark HV390EUT è progettata con due rulli spazzola motorizzati, che permettono di pulire efficacemente non solo i pavimenti, ma anche tappeti ed altre superfici, senza bisogno di interrompere la pulizia o cambiare testina. Certo, si potrebbe obiettare che oggi come oggi una scopa con filo non è il massimo, ma se si parla di Shark, si parla di prodotti per la pulizia domestica di massima qualità e pertanto, con uno sconto di ben 130,00€, diremmo che la questione filo può essere serenamente bypassata, a maggior ragione della lunghezza dello stesso che, con i suoi 10 metri, vi permetterà di muovervi agevolmente per le stanze della vostra casa senza l’impiccio di dover cambiare continuamente presa elettrica.

Ma non è finita qui perché, come immaginerete, sono ancora diverse le offerte messe a disposizione da Amazon per questa intensa giornata di offerte, motivo per cui vi suggeriamo anche di dare un'occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata agli sconti, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi.

