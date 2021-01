Offerte del giorno Amazon: Smart Tv 4K Sony KD55X7055PBAEP al prezzo più basso di sempre!

Lunedì 11 gennaio 2021: le feste sono belle che archiviate ed in rete si torna a respirare l’aria della ruotine, almeno per ciò che concerne il mondo delle offerte che, quanto meno sui principali store della rete, sembra essere sul punto di risvegliarsi da quel torpore tipico del periodo post-feste.

La settimana, dunque, comincia davvero alla grande, grazie alle offerte del portale numero 1 al mondo che, nel tentativo di conquistarsi subito l’attenzione del grande pubblico della rete, sta scontando oggi alcune ottime smart TV con prezzi imperdibili, specie qualora siate alla ricerca di uno schermo di dimensioni generose, ma non immense.

Schermi, insomma, come quello dell’ottima smart TV 4K Sony KD55X7055PBAEP da 55″, che nella sua edizione rivista e migliorata del 2020 è oggi offerta con ben 300 euro di sconto! Si passa quindi dagli originali 899,00€ ai più abbordabili 599,00€ per quello che è il prezzo più basso mai registrato per questo specifico modello!

Arrivato sul mercato da meno di un anno, il Sony KD55X7055PBAEP è un televisore bellissimo e performante, capace di restituire immagini dai colori vividi ed intensi, grazie al supporto della tecnologia Triluminos di Sony che, sfrutta il processore Sony 4k X-Reality Pro, permette una costante ed ottimale correzione del colore, per restituire all’occhio immagini dettagliate, vivide e realistiche. Un’esperienza di per sé eccellente, arricchita dal punto di vista audio dal sistema ClearAudio+, che ottimizza l’audio per offrire musica e dialoghi con definizione e nitidezza ottimali a prescindere che stiate guardando un film, una serie TV o vi stiate godendo una delle più recenti uscite console.

La Sony KD55X7055PBAEP è insomma una smart TV con tutti i crismi, dal design sottile e dalle cornici quasi inesistenti, è il compromesso perfetto tra performance ed un prezzo abbordabile, specie grazie all’offerta odierna di Amazon che vi permetterà di acquistare la smart TV a poco meno di 600 euro! In ogni caso, non si tratta dell’unica offerta del giorno, ed anzi Amazon è foriero anche oggi di numerose promozioni! Ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di articoli in sconto, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti