Offerte del giorno Amazon: smart TV LG 4K da 75″ in sconto di 300€!

La settimana è ormai in chiusura, e con l’arrivo del fine settimana arriverà anche la fine del mese di gennaio che, al netto di qualche colpo di coda, si è dimostrato un mese “sonnacchioso” come da tradizione. Eppure, al netto di giornate non proprio al top, persino gennaio ha saputo regalarci qualche sorpresa, a patto – ovviamente – di saperla scovare come si deve tra le innumerevoli pagine di Amazon.

E così, anche per la giornata di oggi, la nostra quotidiana caccia all’affare ci ha permesso di portare alla vostra attenzione un’offerta non da poco, e relativa l’ottima smart TV LG 75UN71006LC.API da 75″, con risoluzione 4K, ed equipaggiata con un brillante pannello LED. Smart Tv non proprio sulla bocca di tutti, la LG 75UN71006LC.API è in realtà un ottimo prodotto, venduto originariamente a 1.299,00€, ed oggi addirittura in sconto a “soli” 999,00€. Non il miglior prezzo per questa smart TV, certo, visto che in periodo Black Friday si era arrivati addirittura a prezzi più bassi, ma con i suoi 300 euro di sconto ed il suo pannello da 75″, la LG 75UN71006LC.API concorre seriamente alla carica di articolo più interessante della giornata, soprattutto tenendo conto delle sempre ottime caratteristiche tecniche dei prodotti LG.

Equipaggiata con un processore Quad Core prodotto dalla casa madre, la LG 75UN71006LC.API è progettata per eliminare in modo efficiente qualunque rumore nei video, ed è in grado di restituire colori intensi e contrasti molto vividi, sia che stiate guardando un film, che stiate giocando su console o utilizzando una applicazione per lo streaming video, dimostrandosi sorprendente in qualunque frangente dell’intrattenimento, complice soprattutto la presenza dell’intelligenza artificiale integrata LG ThinQ AI, che elabora in tempo reale le immagini in risoluzione non all’altezza, per migliorarne la qualità video e regolarne aspetti come colore e contrasto.

Compatibile con una moltitudine di app dedicate all’intrattenimento, come Chili, Rakuten e Apple TV, oltre che alle più note Netflix, Prime Video, Infinity, NOW TV e DAZN, la LG 75UN71006LC.API dà il meglio di sé in ambito sportivo, disponendo di una funzione pensata per restituire al meglio non solo i colori e la risoluzione delle immagini degli eventi sportivi in alta definizione, ma anche e soprattutto la fluidità dei movimenti a schermo, così che ogni gara, ogni evento, ogni partita di calcio sia bella come se la si vedesse di persona!

Insomma, un prodotto davvero eccellente che, in sconto a soli 999,00€, rappresenta un’occasione fantastica per munirsi di una nuova smart TV 4K e con un pannello di grandi dimensioni il che, a meno di 1000 euro, non è mai da sottovalutare! Ovviamente, la smart TV LG 75UN71006LC.API non è il solo prodotto in offerta oggi, ed ecco perché, oltre la nostra lista di articoli consigliati, vi consigliamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

