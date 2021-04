Offerte del giorno Amazon: smart TV Samsung QLED 4K da 55″ in sconto di 400€!

Torniamo a parlare di smart TV relativamente alle offerte del giorno Amazon, segnalandovi il ritorno di una grandiosa offerta in cui ci eravamo già imbattuti qualche tempo fa, e che oggi torna finalmente disponibile per quanti non erano riusciti ad accaparrarsela in tempo.

Sullo store, infatti, è tornata in sconto la straordinaria smart TV Samsung QE55Q74TATXZT da 55″ che, dagli originali 1.199,00€ è ora disponibile a “soli” 799,99€, con uno sconto applicato di quasi 400€ o, per la precisione, di 399,01€!

Un affare imperdibile per chiunque sia alla ricerca di una smart TV a prezzo d’occasione, visto che stiamo parlando di un televisore con risoluzione 4K e, soprattutto, un bellissimo pannello QLED retroilluminato con tecnologia Dual LED, capace di raggiungere la bellezza di circa 1 miliardo di tonalità di colore, ed in grado di offrire un’esperienza di visione nitida, pulita e davvero molto definita che, per altro, può essere goduta d praticamente qualsiasi angolo di visione, vista l’integrazione della tecnologia Ultra Viewing Angle di Samsung, che permette una visione chiara anche agli spettatori che, per qualche motivo, sono in una posizione “scomoda” rispetto alla smart Tv, come ad esempio ai lati della stessa.

Equipaggiata con un potente e performante processore Quantum di Samsung, la Samsung QE55Q74TATXZT è in grado di regolare automaticamente le impostazioni dell’immagine a schermo, così che essa sia sempre impeccabile sia dal punto di vista della risoluzione che della resa cromatica. Ciò è possibile anche grazie al sistema di intelligenza artificiale integrato nella smart TV, che è in grado di analizzare in tempo reale i contenuti a schermo, operando di conseguenza affinché essi siano impeccabili, ripristinando – ad esempio – i dettagli persi, ridefinendo i contorni, o effettuando un upscaling alla risoluzione 4K anche per quei contenuti in risoluzione inferiore.

Insomma, stiamo parlando di una smart TV con tutti i crismi che, venduta con quasi 400€ di sconto, rappresenta certamente un affare imperdibile per chiunque voglia investire un po’ di denaro nell’acquisto di un’ottima smart TV, ben chiaro che si tratta solo di una tra le varie proposte offerteci dal portale e, proprio per questo, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso.

