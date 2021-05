Offerte del giorno Amazon: smart TV Samsung The Sero in sconto di quasi 700€!

Siete in cerca di una smart TV che sia anche un ineguagliabile oggetto d’arredamento? Avete voglia di acquistare qualcosa di nuovo e di profondamente diverso rispetto alle solite smart TV? Allora sarete felici di sapere che su Amazon è disponibile un’offerta davvero impareggiabile, che riguarda uno dei televisori più “strani” mai messi in circolazione!

Stiamo parlando dell’ormai ben nota smart TV The Sero, particolarissimo pannello ad opera di Samsung, arrivato sul mercato già da qualche tempo, e caratterizzato dal fatto di poter ruotare su sé stesso per offrirsi con una visione verticale, pensata per favorire la visione “in grande” dei contenuti smartphone. Un prodotto “assurdo” per certi versi, che non ha mancato di incuriosire tantissimi acquirenti, specie perché considerato molto comodo da disporre in quelle camere dove, per forza di cose, una TV a muro o su di un mobile non offrirebbero una buona visione.

Con un solo tocco, dunque, la Samsung The Sero può ruotare sul suo cavalletto, passando così dalla classica visione orizzontale, alla visione verticale che, in accoppiata con il vostro smartphone, vi permetterà di vedere video, consultare i social, e quant’altro grazie al mirroring dello schermo.

Equipaggiata con un display QLED da 43″, montato su di un cavalletto che ne permette uno spostamento comodo e senza grattacapi, la Samsung The Sero è stata pensata come una smart TV da arredamento e, proprio grazie alle sue caratteristiche, riducendo al minimo l’ingombro che di solito deriva da quei carrelli pensati per posizionare la TV lontana dalle pareti.

La Samsung The Sero, infatti, ha un sostegno metallico tanto resistente quanto sottile e leggero, e può ruotare su sé stessa una mezza infinità di volte senza rischi di caduta o peggio. Oltre a ciò, parliamo inoltre di uno schermo Samsung in alta definizione, in grado di effettuare un upscaling alla qualità 4K di qualsiasi contenuto, e con anche una funzione adattiva per luminosità e contrasto grazie alla tecnologia “Adaptive Picture” che interviene sulle immagini ottimizzandole in base ai cambiamenti di illuminazione nell’ambiente. A completare la scheda tecnica di un prodotto fenomenale, ci sono poi degli altoparlanti da 60W a 4.1 canali con tecnologia Dolby Digital Plus e, soprattutto, un prezzo davvero eccezionale, visto che grazie ad Amazon la The Sero passa dagli originali 1.499,00€ passa al prezzo incredibile di “soli” 819,89€, con uno sconto che supera i 670 euro!

Insomma, un prezzo davvero incredibile, ben chiaro che la Samsung The Sero non è l'unico prodotto disponibile in sconto oggi, e che anzi sono ancora tantissime le offerte proposte da Amazon, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra lista di prodotti consigliati, ma anche e soprattutto l'intera selezione di offerte Amazon, così che possiate selezionare quella che più si confà alle vostre esigenze.

