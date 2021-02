Offerte del giorno Amazon: smart TV Sony 4K da 65″contata di 360€!

Dopo la giornata di ieri, che ha visto protagonista Samsung ed il suo eccezionale Samsung Galaxy S20 FE, per altro ancora in offerta, torniamo a parlare di offerte Amazon, restando in quello che è l’ambito della tecnologia di fascia medio/alta e con offerte che, per ciò che concerne questo mercoledì di febbraio, sono tutte concentrate sullo sconto di alcune ottime smart TV, con prezzi davvero ottimi per chiunque sia alla ricerca di pannelli di altissima qualità e prodotti da alcuni dei migliori nomi del settore.

Nomi come quello di Sony che, proprio per la giornata di oggi, si propone con uno sconto a dir poco imperdibile sulla sua Sony KD65X7055PBAEP da 65″ con risoluzione 4K, venduta all’eccezionale prezzo di soli 739,00€! Un affare, se si considera che il prezzo di partenza era di 1.099,00€ e quanto sia difficile accaparrarsi una smart TV 4K sopra i 50″ a meno di 1000 euro.

Con il suo sconto di ben 360 euro, la Sony KD65X7055PBAEP è una smart TV con panello LED pensata per offrire il meglio dell’esperienza home cinema, complice l’integrazione dell’ottimo processore Sony 4K X-Reality PRO, in grado di perfezionare l’immagine in tempo reale, effettuando un upscaling intelligente dei contenuti a schermo, in modo da offrire dettagli più nitidi ed un effetto visivo più pulito e accattivante.

Il merito è anche delle tecnologie Triluminos e Motionflow XR di Sony, con la prima che è capace di dare la giusta luminosità all’immagine, ed offrendo una combinazione straordinaria di luci ed ombre, con colori intensi e realistici, e la seconda che offre dettagli incredibilmente fluidi, rendendo questa smart TV perfetta anche per il gaming. Insomma, la qualità video è davvero ottima, ed è coadiuvata anche da un buon comparto audio, che la Sony KD65X7055PBAEP impreziosisce grazie al sistema ClearAudio+, che arricchisce l’esperienza visiva con un audio decisamente all’altezza delle immagini sullo schermo. ClearAudio+, infatti, ottimizza l’intera gamma acustica dei contenuti a schermo, offrendo un audio vibrante e coinvolgente, senza però mettere da parte i dialoghi, che vengono ottimizzati e resi con maggiore nitidezza, anche al netto di scene particolarmente rumorose.

Insomma, la smart TV Sony KD65X7055PBAEP è un autentico gioiello e rappresenta la scelta ideale per chi è alla ricerca di un pannello di ottima qualità e grandi dimensioni, venduto però molto al di sotto della soglia dei mille euro il che, come detto, non è da sottovalutare, specie se si considera il pregio del produttore giapponese. Si tratta quindi di un prodotto eccezionale che, come immaginerete, è comunque solo uno degli articoli in sconto oggi su Amazon e, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

