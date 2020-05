Offerte del giorno Amazon: smartphone in offerta a prezzi eccezionali!

Dopo la giornata di ieri, caratterizzata da ottime offerte relative al mondo degli elettrodomestici, anche oggi Amazon torna a sorprenderci, riproponendosi in grande spolvero grazie ad una serie di sconti tutti dedicati al mondo della telefonia, con ottimi smartphone venduti a prezzi davvero molto interessanti!

Dunque, se il grande protagonista di ieri era stato l’ottimo iRobot Roomba 981, robot aspirapolvere dalle grandiose performance di pulizia, venduto al prezzo scontato di soli 569,00€ (in virtù degli originali 999,00€), a fare la parte del leone nella giornata di oggi è senza dubbio il nuovo e ambito Huawei P40 Lite, fratello minore della neonata linea P40, nonché potenziale best buy dell’attuale offerta del colosso di telefonia cinese.

Arrivato sul mercato da qualche mese al prezzo di 299,00€, Huawei P40 Lite si è presentato da subito come uno smartphone dalle caratteristiche eccezionali, con ottime prestazioni garantite dal processore Kirin 810 che, accoppiato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, vi offrirà tutto quello di cui avete bisogno in termini di performance, unendo al tutto anche un’estetica davvero minimale e molto gradevole. Munito di un bellissimo display IPS LCD da 6,4 pollici, è poi nel comparto fotografico che il P40 Lite riesce a dare il meglio di sé, grazie ad una fotocamera anteriore da 16 MP e da ben quattro fotocamere posteriori da 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP, alloggiate in un modulo quadrato e capaci di restituire una resa fotografica eccezionale.

Stiamo parlando di un dispositivo eccellente, bello da vedere e da utilizzare e che, grazie ad Amazon, può essere vostro al prezzo scontato di soli 269,90€. Uno sconto che potrebbe sembrare marginale rispetto al prezzo originale, ma che in realtà vi offre ben di più di quanto non sembri! Grazie alla promozione Amazon, infatti, acquistando P40 Lite entro il 24 maggio riceverete in regalo anche l’ottima smart band Huawei Band 4 Pro che, da sola, ha un valore sul mercato di circa 70€ (salvo sconti, ovviamente)! Insomma, una doppia occasione da non perdere!

Ovviamente il P40 Lite non è l'unica offerta di questa giornata

