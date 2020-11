Offerte del giorno Amazon: smartwatch e fitness tracker a partire da 26 euro!

Le promozioni del Black Friday in anticipo di Amazon continuano ad allietarci in attesa del vero e proprio Black Friday previsto fra poche settimane, ed oggi in particolare è possibile notare come sullo store siano presenti molti smartwatch a prezzi super convenienti. Tantissimi modelli dei maggiori brand come Huawei, Fossil e Michael Kors, dal design adatto sia per lo sport che per le circostanze più eleganti, ma soprattutto con sconti che superano il 60% in alcuni casi, rivelandosi una buona opportunità per chi vuole anticiparsi con i regali di Natale.

Tra le offerte proposte sullo store, risalta quella dello smartwatch Michael Kors Access, che oggi riceve il 50% di sconto e potrà essere vostro a soli 189,00€, rivelandosi una vera occasione da non perdere. Questo smartwatch da donna, con il suo cinturino in acciaio inox e oro si dimostra la perfetta via di mezzo tra la eleganza e funzionalità, grazie alla molteplici opzioni avanzate come il GPS, la compatibilità ai pagamenti NFC, il microfono integrato o la torcia LED.

Il display da 1,19″ è personalizzabile con tante opzioni di quadranti, e la sua struttura risulta esser compatta a tal punto da rendere il Michael Kors Access resistente all’acqua fino a 3 AMT. Il sistema di monitoraggio del fitness è supportato da Google Fit, e persino pochi minuti di movimento verranno analizzati dal preciso sistema che sarà persino in grado di suggerire modi di rilassare tramite la respirazione guidata.

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Grazie alla sua compatibilità con iOS e Android, il Michael Kors Access è in grado di mostrare le notifiche dello smartphone, e grazie alla funzione altoparlante è in grado di supportare le chiamate e persino riprodurre la musica. La batteria, in grado di arrivare ad ottime prestazioni con la sua modalità a basso consumo, ed inoltre si ricarica con un caricabatterie rapido USB magnetico in dotazione, in grado di far raggiungere l’80% in meno di un’ora.

Oltre lo smartwatch Michael Kors Access, i prodotti in offerte su Amazon sono molti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, così da trovare la promozione giusta per voi. Infine, prima di lasciarvi alle quotidiane offerte di Amazon, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

