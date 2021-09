Offerte del giorno Amazon: spazzolino elettrico Oral-B iO ad un prezzo da Black Friday!

Le “Offerte di settembre di Amazon” sono ormai concluse, ma a quanto pare non si è fermata la voglia del portale di inondarci di sconti tant’è che, anche al netto di quello che è un ovvio calo rispetto alla mole di proposte della scorsa settimana, anche in questi giorni “post-promozionali”, Amazon si sta comunque prodigando nell’offrirci davvero tantissime ed imperdibili promozioni, non ultima quella di oggi, che solo fino alla fine di questa settimana vi permetterà di acquistare alcuni dei migliori spazzolini Oral-B a prezzi da Black Friday!

Un’offerta ottima, che vi permetterà di acquistare uno spazzolino che, credeteci, cambierà drasticamente (ed in positivo), il modo in cui vi prendete cura del vostro sorriso! Diverse le proposte ma, a nostro giudizio, ancora una volta val la pena puntare i riflettori sul modello Oral-B iO 8, tra i prodotti di punta della nuova gamma di spazzolini Oral-B iO, e caratterizzato da uno straordinario rapporto qualità/prezzo, per altro oggi avallato anche da uno sconto di ben 80 euro, che abbassa il prezzo originale di 249,99€, ad un abbordabilissimo 169,99€!

Equipaggiato con un cuore smart che lo rende capace di connettersi al vostro smartphone, così che possiate tenere sotto controllo il livello di pulizia dei vostri denti, e non solo, Oral-B iO 8 è uno spazzolino che, oltre a grandi performance, si presenza anche con un design davvero azzeccato ed ispirato, complice uno schermo incorporato ed a colori presente sul manico che, oltre ad offrire alcune utili e comode informazioni, permette persino allo spazzolino di “esprimersi”, grazie ad una serie di animazioni che richiamano le più tipiche espressioni facciali.

Dal punto di vista meramente pratico, invece, Oral-B iO 8 si propone con un sistema di monitoraggio 3D dei denti che, grazie alla IA integrata, vi permetterà di tenere diversi parametri del vostro sorriso sotto controllo, oltre che a ricevere suggerimenti su come migliorare la pulizia dentale per un sorriso scintillante e perfetto. A ciò, inoltre, si unisce una nuova testina rotonda e micro-vibrante, progettata da Oral-B, con cui è accentuata non solo la pulizia dei denti, ma anche la sicurezza delle vostre gengive, così che il movimento rapido della testina non intacchi la vostra salute gengivale.

Insomma, con Oral-B iO 8 vi porterete a casa uno spazzolino elettrico davvero eccezionale! Ed il bello è che esso è comunque solo uno degli spazzolini elettrici Oral-B che Amazon sta scontando in queste ore, tant’è che vi suggeriamo di consultare non solo la nostra lista di prodotti consigliati, ma anche e soprattutto l’intera pagina Amazon dedicata a queste offerte, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

