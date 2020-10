Offerte del giorno Amazon: tablet Huawei Mediapad T5 scontato del 25%!

Nell’attesa che il tanto agognato Prime Day prenda il via la prossima settimana (il 13 e 14 ottobre per l’esattezza), continuiamo a spulciare insieme quelle che sono le offerte Amazon del giorno che, anche in questo martedì, ci offrono l’occasione per qualche acquisto a prezzo scontato. L’offerta, va detto, non è vastissima e se da un lato il portale si sta ancora impegnando nella promozione delle sue offerte sui rasoi Philips, dall’alta tocca scavare per bene tra le pagine dello store per rintracciare alcune delle offerte più promettenti e intriganti.

Una situazione già sperimentata ieri, giornata in cui avevamo scovato per voi l’ottima offerta relativa la smart TV LG 75UN71006LC.API da 75″ (per altro ancora oggi scontata!) e che oggi, invece, ci ha fatto imbattere nell’ottimo e vendutissimo tablet Huawei Mediapad T5 da 10,1″ e con 4 GB di memoria, generalmente venduto a 259,90€, ed oggi in sconto a soli 195,00€, con uno sconto applicato pari al 25%!

Leggero, funzionale e molto amato da quanti cercando un tablet accessibile ma senza troppi compromessi, Huawei Mediapad T5 è munito di un processore Cortex A5 octa-core con una frequenza massima di 2,36GHz, ed è capace di garantire – anche al netto della sua “età” sul mercato – delle performance abbastanza buone, specie considerando la sua fascia di prezzo. Equipaggiato di un display con risoluzione 1080p luminoso e dai colori brillanti, la cui diagonale di circa 10 pollici garantisce una buona visione dei contenuti multimediali, risultando così un ottimo tablet economico con cui godere di Netflix, Amazon Prime e servizi simili.

Ottimo nel suo rapporto qualità/prezzo, specie nella versione qui proposta con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, il Huawei Mediapad T5 è munito anche di due altoparlanti stereo dal suono nitido e pulito, nonché di un sistema sorround 3D che amplifica e migliora la già buona esperienza audio. Basato solo su connettività Wi-Fi, è il tablet perfetto da utilizzare a casa per giocare o guardare serie tv, pur offrendo anche un valido comparto fotografico, composto da una fotocamera posteriore da 5 MP e da una frontale da 2 MP.

Insomma, un tablet davvero molto conveniente che, non a caso, è tra i prodotti più venduto di Amazon in ogni sua forma, viste le numerose varianti proposte dal produttore. Quella oggi in sconto, tuttavia, è la migliore in assoluto, ed anche quella che più raramente si abbassa di prezzo. Proposto com’è con il 25% di sconto, Huawei Mediapad T5 è un prodotto da tenere seriamente in considerazione anche se, ovviamente, è solo uno degli articoli in sconto che Amazon sta proponendo oggi, motivo per cui vi consigliamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni di oggi! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

