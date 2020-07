Offerte del giorno Amazon: tanta tecnologia a prezzi imbattibili!

Dopo la giornata di ieri, caraterizzata dall’ottima promozione (per altro ancora disponibile) sull’aspirapolvere robot Deebot OZMO 905, in offerta ad appena 297,48€, anche oggi Amazon è pronta a sorprenderci grazie alle sue sempre ottime offerte del giorno che, a ben guardare, oggi si caratterizzano per una grande varietà che spazia dal piccolo gadget tecnologico all’elettrodomestico per la cucina con sconti che, come sempre, hanno ben pochi rivali nel mondo dello shopping online.

Del resto stiamo parlando di prodotti davvero ottimi, come è il caso del purificatore d’aria De’Longhi HFX85W20C, ottimo per rinfrescare la casa, ma anche molto comodo in inverno vista la doppia capacità di rinfrescare e riscaldare, tutto in un’unica colonnina di diffusione dell’aria.

Dotato di un potente getto d’aria fresca con una potenza massima di 35 W, il purificatore d’aria De’Longhi rende l’aria più pulita, rimuovendo fino al 99,9% di particelle come allergeni e inquinanti e particelle fini come batteri. Dotato di un particolare filtro per l’aria a doppio strato, cattura la maggior parte delle particelle che possono essere dannose per la salute, inclusi polline, polvere, batteri e peli di animali fino a 0,1 micron di dimensione! Dotato di ben 10 modalità di riscaldamento e 6 di ventilazione, può essere facilmente impostato per adattarsi al proprio ambiente domestico. Semplice da usare e, soprattutto, sicuro è dotato di un sistema di sicurezza che arresta l’apparecchio in caso di caduta, rendendolo un prodotto ideale anche per le stanze dei vostri bambini.

Un prodotto ai vertici del suo mercato di riferimento il cui prezzo originale di ben 499,99€ è oggi in sconto a soli 309,99€, con un risparmio netto di oltre 100 euro sul prezzo di acquisto il che, considerata la sua utilità in estate, non è affatto male, specie se siete tra quelle persone che proprio non sopportano i condizionatori e sono alla ricerca di una alternativa. Insomma, una scelta più che consigliata e che, ovviamente, non è la sola degna di nota in questa ricca giornata di offerte Amazon, motivo per cui vi invitiamo a dare un’occhiata all’intera proposta di offerte del portale, così da non lasciarvi sfuggire nessuna delle offerte proposte dal portale. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di coupon sconto, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri canali telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!