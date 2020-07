Offerte del giorno Amazon: tante action cam a prezzi davvero imperdibili!

Con l’arrivo dell’estate, alcuni di voi potrebbero riscoprire il piacere della fotografia o, perché no, potreste cimentarvi nel mettere in piedi il vostro primo “video-diario”, documentando così la vostra estate le vostre avventure. Certo, potrebbe bastarvi uno smartphone, ma per certe attività, specie se in acqua, non sempre questi dispositivi sono l’ideale ed è meglio ripiegare su qualcosa di più adattivo e performante. A questo punto val la pena tirare in ballo il mondo delle action cam, una volta appannaggio solo di un certo tipo di utenza, disposta a spendere cifre importanti, mentre oggi le cose sono molto diverse e, certamente, ben più economiche.

Con l’arrivo sul mercato di tanti brand emergenti, le action cam sono diventate più accessibili e non è raro potersene accaparrare una di buona qualità ad appena 100 euro. Se poi siete stati tanto pazienti da attendere un momento particolarmente propizio come quello di oggi, allora la cifra da spendere è anche più bassa! Vi segnaliamo infatti che su Amazon sono disponibili alcuni ottimi modelli di action cam di marchi emergenti a prezzi decisamente interessanti, con sconti che vi permetteranno di acquistare ottimi prodotti a prezzi sorprendenti!

Le proposte non sono numerosissime, ma tra queste troverete certamente quella che fa al caso vostro anche se, per quel che riguarda noi, vi suggeriremmo di puntare direttamente alla ottima Apeman A80, una delle action cam più vendute di Amazon, ed oggi disponibile al prezzo incredibile di appena 52,99€, ovvero con un risparmio pari al 52% rispetto al 109,99€ originariamente necessari per l’acquisto!

Compatta ed economica, la Apeman A80 supporta video 4K e 2K e fotografie da 20 MP ed offre addirittura una funzione per la condividere rapidamente scatti e video sui social, grazie all’app associata “OKCAM”, con cui la cam comunica tramite modulo WiFi integrato. Dotata di default di una comoda custodia protettiva certificata IP68, può essere immersa fino a 40 metri di profondità, rappresentando una scelta economica ideale per chiunque voglia registrare le proprie immersioni estive, o anche solo una giornata al mare. Dotata di diversi settaggi per foto e video, può tracciare il momento e riduce automaticamente la sfocatura durante la registrazione, offrendo riprese chiare e fluide, nonché una regolazione di nitidezza, bilanciamento del bianco, colore, ISO ed esposizione per quanto riguarda il mero comparto fotografico.

Insomma, un prodotti davvero niente male che, per meno di 60 euro, vi permetterà di portarvi a casa una action cam affidabile e funzionale, ben chiaro che essa non è comunque l’unica disponibile tra le offerte del giorno Amazon, motivo per cui vi invitiamo comunque a consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

