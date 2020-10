Offerte del giorno Amazon: tanti giochi Nintendo Switch in offerta!

La frenesia per le nuove console è nell’aria e, a quanto pare, se n’è reso conto anche Amazon che, non paga di essere stato tra i primi portali a proporre (ed esaurire) la tanto attesa PS5, aveva già dato il via al mese di ottobre con una tornata di offerte dedicate al mondo dei videogame per PlayStation 4. Noi ve li avevamo prontamente proposti (ed occhio, perché alcuni sconti sono ancora disponibili!) ed è con quello stesso entusiasmo che vi annunciamo, con piacere, che a poco più di una settimana da quelle proposte PlayStation, arrivano oggi su Amazon anche quelle dedicate a Nintendo Switch, con offerte che, per quanto non così “generose” come per il resto delle console, rappresentano comunque una delle migliori occasioni per acquistare un nuovo titolo per la vostra console Nintendo.

Del resto si sa, i titoli Nintendo tendono a svalutarsi molto poco, ed ecco perché anche soli 10 euro di sconto possono fare una bella differenza, specie quando poi si parla di giochi di grandissima qualità come è il caso del colorato e delizioso Paper Mario: The Origami King, arrivato a metà dello scorso luglio, e subito consacratosi come uno dei titoli imperdibili di questo 2020.

Ultimo titolo della serie “Paper Mario”, serie dall’animo da gioco di ruolo in cui il protagonista, Mario, altro non è che un disegno su di un foglio di carta, Paper Mario si distingue da sempre per le sue meccaniche curiose ed innovative proponendosi, sin dal suo esordio, come un titolo fuori dagli schemi, sia ludici che narrativi.

In questa nuova avventura, Paper Mario si troverà ad affrontare Re Olly, misterioso personaggio auto incoronatosi “Re del Regno degli Origami” che, nel tentativo di soggiogare il Regno dei Funghi, finirà per “spiegazzare” la Mario Family e molti altri personaggi, creando scompiglio laddove prima regnava la pace. Artisticamente basato proprio sul concetto degli origami, Paper Mario si presenta con una direzione artistica eccelsa, e con un sistema di gioco che coniuga esplorazione, puzzle e combattimenti a turni, proponendosi come un’esperienza variegata e divertente che, non a caso, il nostro team di Game Division ha premiato con un sonoro 9, come potrete leggere da soli nella nostra recensione.

Venduto originariamente a 59,99€, Paper Mario: The Origami King è oggi in sconto a soli 49,60€. Un prezzo molto conveniente considerando che, come vi abbiamo detto, i titoli per Switch (e specie quelli prodotti da Nintendo), tendono a deprezzarsi poco nel tempo, ed a restare stabili nel prezzo anche a distanza di anni dalla loro uscita, come è il caso di Breath of the Wild.

