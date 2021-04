Offerte del giorno Amazon: tanti sconti sui giochi per PlayStation 4!

Lo sappiamo: PlayStation 5 è ancora, e purtroppo, un miraggio per molti di voi, visto che a causa del gravoso e persistente shortage di componenti causato dal COVID-19, la console è esaurita in ogni dove, in quella che è una situazione che potrebbe perdurare anche fino alla fine del 2021, se non addirittura fino al 2022! Ben chiaro che l’unica speranza pare legata ad eventuali annunci di GameStop, ovvero dell’unica catena che ha avuto disponibilità di PS5, nell’attesa che nuovi stock si rendano disponibili abbiamo pensato di offrirvi questa nuova tornata promozionale Amazon che, come avrete capito, vi darà la possibilità di acquistare tanti ottimi giochi per PS4 con cui potrete efficacemente ingannare il tempo che vi separa dalla nuova console.

Del resto l’offerta è davvero vasta e molto variegata, e comprende non solo titolo di piccolo calibro come, ad esempio, lo splendido Rayman Legends, ma anche giochi ben più recenti ed impegnativi, come l’ottimo Ghost of Tsushima, per altro uno dei pochissimi titoli PlayStation a non aver ricevuto sconti significativi dalla fine dello scorso anno.

Forte di un lancio straordinario, tale da aver catturato l’attenzione anche dei più scettici, che consideravano il gioco un mero emulo delle più recenti iterazioni del brandi di Assassin’s Creed, Ghost of Tsushima è un titolo a dir poco magnetico nella sua bellezza, complice una direzione artistica sontuosa e magnifica, che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico PlayStation sin dal suo annuncio.

Ambientato nel Giappone feudale del 1274, sull’isola di Tsushima, il gioco racconta delle peripezie del samurai Jin Sakai, in quello che è un impianto ludico che mescola esplorazione, combattimenti all’arma bianca ed una forte componente narrativa. Destreggiandoci tra l’arte della spada samurai e le vie dei ninja, andremo quindi alla scoperta della storia di Jin e del suo cammino fatto di vendetta, sangue e redenzione!

Venduto originariamente al prezzo di 74,99€, Ghost of Tsushima è oggi in sconto a soli 39,99€! Un affare, specie se considerate che, fino a qualche mese fa, la versione standard del gioco era del tutto esaurita sui principali store online, mentre risultava addirittura sovrapprezzata su alcuni store secondari. Forte, oggi come oggi, persino di una divertente modalità multiplayer, Ghost of Tsushima è un gioco da provare a tutti i costi, e quale occasione migliore se non un’ottima offerta su Amazon?

