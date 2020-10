Offerte del giorno Amazon: tanti sconti sui piccoli elettrodomestici da cucina

Il tanto atteso Black Friday 2020 è ormai più vicino che mai! Manca circa un mese all’arrivo dell’evento di shopping e sconti per eccellenza e, come saprete, il nostro team si prodigherà alacremente per offrirvi il meglio del meglio delle proposte della rete, tenendo conto di quelle che sono le proposte dei principali portali dedicati allo shopping e, ovviamente, anche di Amazon, da tempo fulcro delle promozioni online. Certo, occorrerà attendere il 27 novembre (giorno del Black Friday) per mettere le mani sul meglio del meglio ma, come saprete, già da qualche giorno il portale si sta affollando di promozioni, tutte giocate su di una sorta di “Black Friday anticipato”.

Dunque, fino al 19 novembre, potrete acquistare moltissimi prodotti in sconto, con tagli di prezzo che arrivano anche al 70% su di una moltitudine di prodotti, che spaziano tra diverse necessità per la cura della persona, la tecnologia, la domotica e i prodotti da cucina. Proprio questi ultimi sono i protagonisti della nostra proposta di oggi, con una tornata di sconti contenuta ma intrigante, e relativa ad alcuni ottimi elettrodomestici per la casa, come è il caso dell’eccellente estrattore di succo a freddo Kenwood Pure Juice Pro JMP800SI.