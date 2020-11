Offerte del giorno Amazon: tanti speaker bluetooth in sconto!

Le offerte per il Black Friday anticipato di Amazon incedono senza sosta tant’è che, come saprete, la promessa del portale è quella di proporre imperdibili e quotidiani sconti sulle più disparate categorie merceologiche e fino al 19 novembre. Un’occasione per anticipare i propri acquisti di Natale, nonché per evitare il caos e la ressa tipicamente associati alla giornata del Black Friday, che si terrà poi il 27 novembre.

E così anche le più tipiche “offerte del giorno” del portale stanno risentendo ottimamente di questa particolare tornata promozionale, offrendoci l’opportunità di proporvi – giorno per giorno – offerte decisamente molto interessanti, senza praticamente alcun calo dal punto di vista della “potenza di fuoco” a cui il portale – inevitabilmente – era andato incontro dopo il Prime Day 2020. E dunque, per ciò che riguarda la giornata di oggi, ecco spuntare tra le pagine del portale una ricca serie di sconti, tutti dedicati al mondo degli speaker bluetooth, ormai vastissimo e ricco di prodotti per ogni tasca.

Tra i vari proposti da Amazon a prezzo scontato, tuttavia, vi segnaliamo la presenza dell’ultimo nato della linea Flip di JBP, ovvero l’apprezzatissimo il Flip 5 , uno speaker wireless portatile potente e impermeabile, perfetto da utilizzate tanto a casa quanto in giro, disponendo di una certificazione IPX7 che lo rende impermeabile ad acqua e polveri sottili.

Qui disponibile nella sua edizione “Eco”, che differisce dalla classica solo per l’utilizzo del 90% di plastiche riciclate per la sua composizione, il JBL Flip 5 costerebbe ben 101,89€ ma, grazie all’offerta di oggi, può essere vostro a soli 79,99€. Prezzo che per qualcuno potrebbe essere ancora altino, ma va tenuto in considerazione che si tratta di un prodotto di fascia alta in questo specifico settore, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista costruttivo e della qualità acustica.

Realizzato con tessuto resistente e impermeabile, JBL Flip 5 può essere persino immerso in acqua ed è alimentato da una batteria a ioni di litio da 4800 mAh che offre fino a 12 ore di riproduzione continua. Colorato e dal design accattivante, è un prodotto “giovane”, pensato per essere utilizzato anche in compagnia degli amici, grazie alla funzione JBL PartyBoost, che gli permette di collegarsi a più di 100 altoparlanti compatibili per riprodurre lo stesso brano su molteplici dispositivi!

Un prodotto davvero ottimo che, scontato com’è del 21%, potrebbe fare la gioia di molti appassionati di musica, specie in questa sua incarnazione “Eco” in resistente plastica riciclata! Ovviamente, JBL Flip 5 non è l’unico speaker in offerta oggi su Amazon, ed anzi sono diversi i prodotti in sconto che potrete trovare oggi sullo store, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

