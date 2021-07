Offerte del giorno Amazon: tornano gli sconti sui dispositivi Amazon Echo!

Tornano le offerte Amazon dedicate ai prodotti creati direttamente dall’azienda statunitense, con offerte davvero imperdibili su articoli come Echo Dot di terza generazione, lo splendido Echo Show (sia 5 che 8), nonché articoli perfetti per l’estate come Kindle Paperwhite e l’ottimo Fire TV Stick, ovvero il dispositivo Amazon che, tramite l’ingresso HDMI della vostra TV, vi permetterà di accedere a molte funzioni tipiche di una smart TV, come anche di accedere alle piattaforme streaming di Netflix, Disney+, ed ovviamente Amazon!

Un articolo eccezionale, oggi scontato sia nella sua versione “lite”, ovvero la più economica, e con una risoluzione massima al formato HD, sia nella sua eccezionale versione 4K. Perché acquistarla ora? Perché, se ad esempio avete una vecchia tv nella vostra casa vacanze o, semplicemente, non avete la certezza di poter accedere ai vostri contenuti in streaming preferiti quando lontani da casa, potrete portarla con voi per trasformare qualunque TV (purché questa abbia almeno un ingresso HDIM, ovviamente), in una tv smart, con tutti i vostri contenuti preferiti!

Fire TV Stick è infatti piccola e compatta, ha un ingombro insignificante, e tutto quello di cui necessita per funzionare è una porta HDMI, una presa di corrente e, ovviamente, una connessione internet. Dicendo addio all’ingombro di qualsiasi decoder, Fire Tv Stick è una soluzione ideale per chi vuole godersi i propri contenuti in streaming anche in vacanza, ed il fatto che oggi costi davvero una bazzecola, non fa che rendere questo prodotto non solo consigliatissimo, ma praticamente un acquisto obbligato.

Pensate che in versione Lite, Fire Tv Stick costa appena 19,99€, mentre per la versione 4K pagherete, invece, soli 39,99€, con 20 euro di sconto rispetto agli originali 59,99€! Un affare, anche considerando che, al di la delle vacanze, Fire Tv Stick è una soluzione per lo streaming di alta qualità, perfetta per qualsiasi tv, anche a casa, qualora magari abbiate un modello sì performante, ma non così aggiornato da avere soluzioni smart. In questo modo non sarete costretti a cambiate la tv, ma vi basterà connettere la piccola “chiavetta” Amazon per godere subito, ed in pochi passaggi, di tantissimi contenuti in streaming, senza dimenticare che questi prodotti sono anche inclusivi di Alexa, la famosa ed efficiente assistente vocale Amazon, con cui potrete interagire direttamente parlando al telecomando dell’apparecchio! In questo modo, non solo è possibile lanciare applicazioni direttamente grazie alla propria voce, ma potrete persino controllare altri dispositivi domotici, come ad esempio le luci, qualora – ovviamente – ne disponiate ed essi siano compatibili con Alexa.

Ovviamente Fire Stick TV Lite e Fire Stick TV 4K sono solo alcune delle ottime offerte che Amazon sta dedicando ai propri dispositivi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare uno sguardo non solo alla nostra selezione di offerte, ma anche, e soprattutto all’intera proposta di sconti del portale, così da non perdervi nessuno degli ottimi sconti di questa giornata. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

