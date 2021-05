Offerte del giorno Amazon: tornano gli sconti sui giochi PS4!

La Amazon Gaming Week è ormai solo un ricordo e, come prevedibile, con la fine della tornata promozionale dedicata a videogiochi ed accessori gaming, Amazon si è anche svotato di quelle che sono le offerte pensate per i videogiocatori tanto che, come immaginerete, è oggi molto difficile reperire prezzi ribassati per le categorie più ambite come, ad esempio, le sempre utilissime (e costose) sedie da gaming.

In questo contesto di penuria di offerte, dunque, capirete bene che l’arrivo di un’offerta promozionale dedicata al gaming è da salutare come la proverbiale manna dal cielo, specie qualora siate giocatori PlayStation 4 visto che, come intuirete, è proprio a voi che si rivolge questa imperdibile selezione di offerte!

Su Amazon, infatti, sono in sconto diversi titoli per PlayStation 4, con sconti che possono arrivare a tagliare i prezzi anche oltre il 50%, dandovi così la possibilità di recuperare qualche ottimo titolo console in attesa del ritorno sul mercato di PlayStation, purtroppo ancora un miraggio per moltissimi giocatori visto il gravoso e persistente shortage di componenti causato dal COVID-19.

Diverse, dunque, sono le opzioni ma tra le varie vi segnaliamo la presenza dell’ottimo Marvel’s Spider-Man Miles Morales che, pur essendo stato lanciato sul mercato per accompagnare l’arrivo di PlayStation 5, è in realtà arrivato anche su PlayStation 4, sebbene quest’ultima edizione sia stata snobbata dai più non godendo – come prevedibile – della possibilità di girare con performance migliorate sull’ultima console nata in casa Sony.

Salvo questo mancato upgrade, Marvel’s Spider-Man Miles Morales era e resta un ottimo titolo su entrambe le piattaforme e, ne siamo certi, farà la gioia di qualunque giocatore abbia già apprezzato l’originale titolo dedicato a Spider-Man, di cui questo episodio dedicato al personaggio di Miles Morales è contemporaneamente sia un sequel che uno spin-off. Marvel’s Spider-Man Miles Morales è infatti ambientato dopo gli eventi del gioco del 2018 e vedrà come protagonista proprio Miles, amico di Peter Parker, anch’egli dotato di particolare poteri “ragneschi”, ed a guardia della città di New York in assenza di Peter.

Venduto originariamente al prezzo di 60,99€, Marvel’s Spider-Man Miles Morales è oggi in sconto a soli 49,98€! Un prezzo niente male per un gioco che, complice la “frenesia” per PlayStation 5, è ancora oggi del tutto inedito per i giocatori PlayStation 4, che forse hanno voluto attendere l’arrivo della nuova console prima di acquistare il titolo. Ebbene, vista la scarsezza di PS5 e la possibilità che tale situazione perduri fino alla fine dell’anno (se non oltre!), noi vi diremmo di approfittare di questa promozione e di recuperare subito la vostra copia di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, così che possiate ingannare la noia di questi mesi un po’ assenti di grandi uscite, con un gioco che vi terrà letteralmente incollati allo schermo!

Ovviamente, Marvel’s Spider-Man Miles Morales è solo uno dei titoli PS4 in sconto oggi su Amazon, ed ecco perché vi invitiamo non solo a consultare la nostra lista di prodotti selezionati, ma anche e soprattutto la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

