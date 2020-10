Offerte del giorno Amazon: tornano gli sconti sulle periferiche Razer!

Con la chiusura dei giorni del Prime Day, decisamente intensi per numero di prodotti in sconto e per opportunità di acquisto, anche Amazon sta attraversando qualche giorno di calma, proponendosi con offerte su prodotti molto minori o con sconti che, a conti fatti, non sono poi così interessanti. Certo, non mancano delle eccezioni, com’è stato per la giornata di ieri caratterizzata dagli sconti Logitech e da quelli Hisense, ma è evidente che lo shop stia un attimo “tirando il fiato” in vista dei preparativi per quello che sarà il prossimo (e vicinissimo) maxi evento di fine anno: ovvero il Black Friday 2020!

Si potrebbe quindi pensare che di offerte non ce ne sono poi molte ma, per vostra fortuna, il nostro team di cacciatori di sconti è sempre all’erta, ed anche in momenti di forte magra come questo, si riesce sempre e comunque a proporvi qualcosa su cui puntare la vostra attenzione. E dunque, dopo la giornat di ieri dedicata agli sconti sui prodotti Logitech, anche oggi si resta in tema ma cambiando brand, perché tocca di nuovo a Razer dire la sua nel campo delle offerte, proponendosi ancora una volta con ottimi affari relativi a mouse gaming, tastiere e affini.

Intendiamoci: non aspettatevi chissà quante proposte. Amazon, del resto, è nel suo stand by post-Prime Day, e ci vorrà qualche giorno prima che si possa tornare alle grandiose proposte del portale. Tuttavia, l’occasione che vi proponiamo vi permetterà comunque di acquistare alcuni interessanti prodotti della proposta di articoli Razer, particolarmente interessanti se avete ambizioni professionali da gamer.

Tra i vari, il protagonista è – ancora una volta – l’ormai ben noto mouse Naga Trinity. Un prodotto già protagonista della nostra proposta di offerte, e oggi venduto con uno sconto applicato pari al 23%, che porta gli originali 109,99€ necessari per l’acquisto, ad un più abbordabile 84,99€. Equipaggiato con un ottimo sensore ottico 5G da 16 000 DPI, Naga Trinity è un mouse gaming pensato per offrire il massimo della precisione, offrendo l giocatore ben 19 tasti programmabili! Ciò è possibile grazie all’intuizione di Razer, che ha inserito nella confezione ben 3 pannelli laterali intercambiabili, le cui diverse configurazioni di pulsanti sono pensate per adattarsi al meglio a varie tipologie di videogiochi, come RPG e MOBA. Compatibile con il sistema Powered by Razer Chroma, Naga Trinity offre personalizzazione anche dal punto di vista estetico, con la possibilità di ben 16.8 milioni di opzioni di colore personalizzabili, per adattarsi più che degnamente a qualunque colorazione la faccia da padrone tra le fasce RGB del vostro PC.

Insomma, un ottimo prodotto che, per altro, gode di un vantaggio notevole: acquistando questo, come altri prodotti Razer, avrete infatti diritto a ricevere un codice (verrà spedito via mail da Amazon al momento dell’acquisto), per sottoscrivere Xbox Game Passi su PC con uno sconto del 40%! Basterà semplicemente acquistare uno die prodotti valevoli per l’iniziativa, ricevere il codice, e cominciare subito a giocare! Ovviamente, Naga Trinity non è il solo prodotto Razer in offerta, motivo per cui vi suggeriamo di consultare anche l’intera proposta di offerte del portale, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Inoltre, come ormai saprete abbiamo inaugurato quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori proposte in sconto dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

