Offerte del giorno Amazon: tornano le imperdibili offerte sui giochi Nintendo Switch!

Dopo la giornata di ieri, segnata dal nuovo stock di PlayStation 5 arrivate su Gamestop (e purtroppo rapidamente esauritesi nel giro di pochissimi minuti), anche oggi torniamo a parlare di videogame, visto che su Amazon sono tornati in sconto i sempre ottimi titoli Nintendo, con offerte che, per quanto non così “generose” come per il resto delle console, rappresentano comunque una delle migliori occasioni per acquistare ottimi giochi a prezzo ridotto per la vostra Nintendo Switch!

Come ormai saprete, infatti, i titoli Nintendo tendono a svalutarsi molto poco, ed anche a distanza di anni dalla loro uscita, mantengono un valore molto stabile, che al più va a deprezzarsi di una ventina di euro (cosa comunque molto rara), ecco perché anche uno sconto del 20% fa una grande differenza sull’acquisto di questi giochi, specie se si considera che si parla di titoli Tripla A di grandissima qualità, come è ad esempio il caso di uno dei grandi protagonisti di questa tornata promozionale, ovvero il delizioso Luigi’s Mansion 3!

Originariamente venduto a 59,99€, e oggi in sconto a soli 47,99€, Luigi’s Mansion 3 è un adventure perfetto per giocare assieme ad un secondo giocatore, e tutto incentrato su di una improbabile missione di salvataggio ad opera del pavido Luigi, fratello del ben più noto Mario, e qui alla sua terza avventura completamente in solitaria.

Vittima, insieme a Mario, Peache ed un gruppetto di Toad, di un tranello camuffato da vacanza da sogno, Luigi si troverà a dover combattere contro orde di malefici (ma goffi) fantasmi, in quella che è la sontuosa ed immensa location dell’Hotel Miramostri, nei cui piani si nascondono tanti tranelli, ma anche tanti segreti da scoprire e collezionare. Divertente, variegato e caratterizzato da uno stile a dir poco delizioso, oltre che da un gameplay solido, Luigi’s Mansion 3 è certamente uno dei migliori titoli disponibili in esclusiva per Nintendo Switch e, pertanto, rappresenta un acquisto a dir poco obbligato per tutti i giocatori Nintendo, specie per quelli alla ricerca di un solido titolo da poter sviscerare da soli o in compagnia!

Venduto al prezzo di soli 47,99€, Luigi’s Mansion 3 è comunque solo una delle ottime offerte che Amazon sta dedicando ai giochi Nintendo Switch e, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra list di articoli consigliati ma anche, e soprattutto, l’intera proposta di offerte Amazon, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!