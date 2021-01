Offerte del giorno Amazon: tornano le offerte sui dispositivi Amazon Echo!

Mentre nei negozi partono le prime (e attesissime) offerte di questo inizio dell’anno, anche su Amazon prendono piede le prime offerte del 2021 sui prodotti “di casa”, con tanti ed interessanti sconti inerenti i sempre ottimi prodotti Amazon Echo, assoluti protagonisti di questa nuova giornata di sconti sul portale.

Un’occasione davvero ottima per regalarsi uno dei prodotti a marchio Amazon per la domotica e l’intrattenimento, specie qualora non siate riusciti ad accaparrarvene uno nel corso degli ultimi sconti dedicato al lungo periodo del Prime Day 2020 o del successivo Black Friday. Divertenti e decisamente utili nell’ambito del controllo intelligente della casa, i dispositivi Amazon Echo sono una risorsa preziosissima in ambito “smart home”, rappresentando il fulcro ideale per il controllo dei propri sistemi domestici intelligenti, viste non solo le ottime funzioni, ma anche un supporto pressoché infinito di dispositivi.

Diverse le proposte del portale anche se, tra le varie, ci preme segnalarvi la presenza dei sempre ottimi Echo Show 5 e 8, con quest’ultimo in sconto a soli 94,99€, in virtù degli originali 129,99€! Arrivato sul mercato proprio lo scorso anno, e subito impostosi alla nostra attenzione grazie soprattutto al suo ampio e luminoso display da 8 pollici con risoluzione HD, Echo Show 8 è un dispositivo bellissimo e funzionale, che permette non solo di consultare Alexa tramite controlli vocali, ma anche di vedere immagini, video e quant’altro grazie al suo bellissimo display touch, potendo cos permettervi – ad esempio – di usufruire di servizi in streaming come Amazon Prime Video.

Un prodotto davvero accattivante, le cui numerose funzioni lo rendono un hub ideale per il controllo dei vostri dispositivi domotici, nonché un punto di riferimento ideale per il vostro ambiente domestico. Ottimo da solo ma perfetto in accoppiata con altri dispositivi Echo, Echo Show 8 può essere vostro a meno di 95€, ben chiaro che non si tratta dell’unico dispositivo Amazon in offerta, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di articoli in sconto, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti