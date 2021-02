Offerte del giorno Amazon: tornano le offerte sui rasoi elettrici!

La prima settimana di febbraio sta volgendo al termine e, va detto, è stata una settimana davvero molto intensa dal punto di vista della scontistica online. Archiviato gennaio, infatti, il mese corrente si è dimostrato molto più “propositivo” in termini di promozioni e prezzi bassi, permettendoci di offrirvi un campionario di articoli dedicati alla scontistica già molto ricco, al netto comunque dei pochi giorni trascorsi dall’inizio del mese.

Ebbene, non vogliamo interrompere questa serie positiva e, per questo, anche oggi siamo prontissimi ad offrirvi solo il meglio della rete partendo, come sempre, dalle proposte di Amazon, anche oggi variegate ed incredibilmente convenienti, ed anche “azzeccate”, vista l’ormai prossimità della festa di San Valentino. Oggi, infatti, le offerte sono a tema rasatura, con alcuni ottimi rasoi e regolabarba venduti a prezzi davvero imperdibili e, per questo, perfetti candidati come regalo di San Valentino per i vostri lui. Del resto, siamo certi che prodotti come lo straordinario Philips S9711/32 Serie 9000 potrebbero rendere tutti i fidanzati lì fuori, e non solo!

Scontato di ben 161,99€, il Philips S9711/32 Serie 9000 è un rasoio elettrico top di gamma, con caratteristiche equiparabili ad un qualsiasi articolo simile per l’ambito professionale, onde garantire una rasatura perfetta a prescindere dalla lunghezza della barba. Dotato di tecnologia Contour Detect, che permette alle testine di muoversi in 8 direzioni differenti, il Philips S9711/32 segue i contorni del viso senza frizionare sulla pelle, garantendo una rasatura sicura ma, soprattutto, delicata, anche e soprattutto grazie al sistema di lame V-track Pro, che guida i peli verso una posizione ottimale per il taglio, in modo da ridurre il numero di passate.

I grado di rimuovere sino al 20% di peli in più rispetto ai modelli precedenti, il Philips S9711/32 è dotato persino di una comoda stazione di ricarica con tecnologia Smart Clean Pro di Philips, così che il rasoio si pulisca e lubrifichi da solo dopo ogni utilizzo, così da garantirvi il massimo delle performance anche a distanza di mesi dall’acquisto. Alimentato a batteria a litio ricaricabile, il Philips S9711/32 offre anche un comodo display che permette di monitorare diverse informazioni quali, il succitato stato di pulizia, il livello di carica, ma anche il momento di sostituzione della testina, così da permettervi di tenere sotto controllo quelle che sono le informazioni più importanti e utili relative all’utilizzo e la manutenzione del vostro rasoio.

Originariamente venduto al prezzo di ben 449,99€, ed oggi in sconto a “soli” 288,00€, il Philips S9711/32 rappresenta un prodotto davvero imperdibile per ciò che riguarda la giornata di oggi, specie in vista di San Valentino. Ovviamente, esso non è tuttavia l’unico articolo di valore in sconto su Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare anche la pagina principale dedicata a tutte le offerte del portale, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

