Offerte del giorno Amazon: tornano le offerte sui robot aspirapolvere Roomba!

Mentre buona parte del paese è concentrata sull’acquisto di PlayStation 5 tramite le pagine di Euronics, noi si continua a lavorare per proporvi quelle che sono le migliori offerte del giorno, con sconti provenienti da alcuni dei principali portali del settore tra cui, ovviamente, non può mancare all’appello anche Amazon, che in quanto ad offerte ha davvero dato il meglio di sé e continua, al netto di un parziale rallentamento, ad offrici prodotti a prezzi davvero molto convenienti.

Prodotti come ad esempio il Roomba i7+, aspirapolvere robot top di gamma che oggi può essere vostro con uno sconto del 20%, al prezzo di soli 799,00€ in virtù degli originali 998,32€! Certo, non è il prezzo più basso di sempre, ma stiamo parlando della versione “plus”, ovvero di quella che comprende la colonnina che automatizza lo svuotamento e la pulizia del robottino.

Già sul mercato da qualche tempo, il Roomba i7+ è, ancora oggi, uno dei migliori aspirapolvere robot in circolazione, portatore sul mercato di quella che è un’innovazione già largamente copiata da alcuni esponenti della concorrenza, ovvero un sistema di svuotamento automatico del serbatoio. Come avrete intuito, ciò è possibile grazie alla sua base di ricarica, che integra un condotto di aspirazione che permette di svuotare il serbatoio dell’aspirapolvere robot quando questo termina il suo ciclo di pulizia.

In questo modo, l’intervento dell’utente è ridotto al minimo ed il robot è realmente autonomo in tutto per tutto, specie considerando che Roomba i7+ gode di connessioni smart con smartphone e affini, oltre al supporto ad Amazon Alexa, che permette di pianificare in modo automatizzato i cicli di pulizia. A questo si unisce la tipica potenza e affidabilità dei prodotti Roomba che, grazie alle loro spazzole avanzate ed al loro sistema di movimento intelligente, riescono a garantire una pulizia della casa perfetta e sempre efficiente, con performance spesso superiori (e non di poco) ai restanti prodotti del mercato!

Ovviamente iRobot Roomba i7+ non è l’unico prodotto in sconto oggi, ed ecco perché, oltre la nostra lista di articoli consigliati, vi consigliamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

