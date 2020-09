Offerte del giorno Amazon: tornano le offerte sulle periferiche Razer!

Dopo la giornata di ieri all’insegna dei monitor Samsung, i cui sconti ci hanno permesso di acquistare addirittura l’ottimo monitor gaming curvo Samsung C49HG90 da 49″ ad appena 783,60€, anche oggi Amazon sembra pronto più che mai a stupirci, restando in tema “gaming” e proponendosi con una nuova tornata di offerte dedicate al mondo dei prodotti Razer, con proposte tutte incentrate su mouse e tastiere di altissimo livello. Certo, le offerte non sono numerose, ma tra le varie si segnalano anche alcuni dei più apprezzati best seller dell’azienda, specie lato mouse, con proposte in sconto su articoli amatissimi come il conclamato mouse Razer Mamba Elite, originariamente venduto a 99,99€, e oggi in sconto a 74,39€, con uno sconto applicato del 26%.

Arrivato sul mercato circa 2 anni fa, il Razer Mamba Elite si propone con un sensore ottico avanzato 5G Razer da 16.000 DPI, così da garantire il massimo in terini di precisione e velocità. Compatibile con il sistema Razer Chroma, Razer Mamba Elite ha un design semplice ma molto elegante, con due strisce colorate estese su ciascun lato del mouse, e possibilità di personalizzazione con effetti luminosi animati o predefiniti e circa 16.8 milioni di colori disponibili! Ergonomico e confortevole, Razer Mamba Elite è pensato per le lunghe sessioni di gaming e si propone come una perfierica essenziale ma funzionale, con una garanzia di solidità nel tempo fino a 50 milioni di clic!

Insomma, stiamo parlando di un prodotto davvero niente male che, in sconto del 26%, potrebbe offrirvi l’occasione che stavate a spettando per rinnovare il vostro equipaggiamento di gioco, passando magari ad un prodotto dal carattere più “professionale”. Ciò detto, vi lasciamo alla nostra proposta di offerte disponibili, con l’invito – ovviamente – a consultare anche l’intera proposta del portale, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Inoltre, come ormai saprete abbiamo inaugurato quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori proposte in sconto dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

