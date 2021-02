Offerte del giorno Amazon: tutto per il giardinaggio con gli sconti Bosch!

Mentre sul portale impazzano le proposte per l’imminente festa di San Valentino (a proposito, se siete a corto di idee fate un salto sulla nostra pagina dedicata!), Amazon si lascia comunque il suo ampio margine per spaziare tra più o meno ogni categoria merceologica presente nel mondo, proponendosi con offerte che si fanno strada da quelli che sono i prodotti più tipicamente ricercati in rete, come ad esempio le smart TV, sino ad articoli decisamente meno “popolari”, ma non per questo meno apprezzabili, come ad esempio gli articoli per il giardinaggio o il fai-da-te.

Del resto, se si parla di fai-da-te e, in particolare, di giardinaggio, si parla quasi sempre di utensili ed elettroutensili di alto livello, prodotti da marchi di assoluto pregio e, proprio per questo, anche non sempre venduti ad un prezzo abbordabile. Ecco perché siamo felici di presentarvi quelli che sono i protagonisti delle offerte del giorno di oggi, ovvero i prodotti Bosch per il giardinaggio, con sconti che arrivano anche a decurtare il 40% del prezzo originale!

Certo, la lista di articoli non è particolarmente vasta, eppure include praticamente buona parte di quello che può servire per prendersi cura di un giardino di piccole o anche medie dimensioni, specie qualora si voglia fare tutto da sé. Un esempio? Il tagliasiepi Bosch AHS 50-20 LI, uno degli articoli più noti e venduti della sua categoria e indiscusso protagonista della giornata di oggi.

Venduto originariamente a 179,99€, è oggi in sconto a soli 104,99€, in quello che è un taglio al prezzo pari al 42% del costo originale! Leggero e maneggevole, grazie al suo peso di appena 2,5 kg, il tagliasiepi Bosch AHS 50-20 LI è perfetto per curare siepi di medie dimensioni, permettendo tagli netti e precisi, senza possibilità che le lame possano essere in qualche modo intralciata da frasche e siepi. Ciò è possibile grazie alla presenza del sistema Anti-Blocking di Bosch, in grado di rilevare eventuali intralci causati da rami non tagliati al primo tentativo. In questo caso, dunque, il tagliasiepi Bosch AHS 50-20 LI inverte automaticamente il senso di rotazione delle lame, permettendo un taglio continuato e senza interruzioni.

Progettato per tagliare rami fino a 25 mm di diametro, il tagliasiepi Bosch AHS 50-20 LI dispone di un set di lame rettificate al diamante, per garantire affilatezza, resistenza e, soprattutto, durevolezza e grazie ad un sistema di protezione posto a protezione dell’estremità delle lame, permette anche un taglio “in profondità” tra le siepi, anche alla cieca o in prossimità di muri.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto dall’animo professionale, progettato con la solita qualità (ed attenzione per la sicurezza) tipici di Bosch, e grazie al quale potrete svolgere in totale autonomia i lavori di potatura del vostro giardino. Ovviamente il tagliasiepi Bosch AHS 50-20 LI non è l’unico articolo di valore in sconto per la giornata di oggi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!