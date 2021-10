Offerte del giorno Amazon: Xbox Series S + FIFA 22 a meno di 300€!

Come saprete, oggi è il day one dell’attesissimo FIFA 22! Noi di Tom’s sappiamo bene quanto molto di voi fossero in attesa del simulatore calcistico EA e, per questo, vi abbiamo già offerto un ricco prospetto comparativo con cui poter rintracciare una copia del gioco al miglior prezzo disponibile sul mercato. Eppure possiamo fare ancora di meglio!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile, in quantità non definite (ma probabilmente non elevatissime), un’ottima promozione con cui potrete acquistare la splendida Xbox Series S di Microsoft assieme a FIFA 22, il tutto al prezzo scontatissimo di soli 299,99€! Uno sconto davvero ottimo che, in sostanza, vi permetterà di avere il gioco a titolo completamente gratuito!

Si tratta di un’occasione davvero ottima, specie per chi non si fosse ancora riuscito ad accaparrare una delle console di nuova generazione e, di conseguenza, non avrebbe modo di poter giocare al meglio il popolarissimo simulatore di calcio di Electronic Arts.

Ovviamente, è doveroso specificare che, nel caso di Xbox Series S, parliamo della più piccola versione della console Microsoft, identica nelle prestazioni alla sua sorella maggiore, ovvero la Series X, ma differente in quanto priva di lettore dischi. Al di la di questo, la console offre comunque delle performance eccezionali, in uno spazio molto ridotto, e con un design davvero delizioso, il tutto ad un rapporto qualità/prezzo che ha raccolto eccezionali consensi da parte di critica e mercato.

Per questo, l’edizione di FIFA 22 proposta in bundle con la console è, ovviamente, quella full digital, ma comunque completa di tutti i contenuti. All’acquisto riceverete un codice per scaricare il gioco direttamente via mail da Amazon, e non dovrete far altro che riscattarlo tramite lo store di Xbox per poter così giocare illimitatamente al bellissimo FIFA 22. Quando poi sarete stanchi di tirare caldi digitali, allora potrete rivolgervi all’ampio catalogo di titoli offerto dall’offerta di Xbox Game Pass Ultimate che, al costo di un irrisorio abbonamento mensile, vi permetterà di giocare gratuitamente a centinaia di titoli, ovviamente tutti in digitale.

Venduta al prezzo di 299,99€, ovvero con uno sconto applicato del 21%, Xbox Series S è una console davvero strepitosa, che potrete ricevere a casa direttamente assieme all’altrettanto imperdibile FIFA 22. Si tratta di un’occasione d’oro per chi, ancora a digiuno di next-gen, può intanto approfittarne per acquistare una console che, anche in caso dell’arrivo di una PS5, potrebbe comunque restare una seconda alternativa validissima da tenere in casa, specie considerando che, stando alle ultime notizie, la carenza di macchine next-gen potrebbe quasi certamente protrarsi fino al 2023!

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina di acquisto della console, invitandovi anche a tenere sott’occhio quella che è la pagina ufficiale che Amazon ha riservato ai suoi sconti, ed in cui potrete rintracciare ancora tantissime offerte!

